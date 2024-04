Escavação em Pompeia revela salão com imagens da Guerra de Troia

POMPEI, 11 ABR (ANSA) - Escavações no sítio arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, trouxeram à luz um imponente salão de jantar com paredes decoradas com figuras inspiradas na mitologia da Guerra de Troia.

Completamente visível após o trabalho de arqueólogos, o ambiente de 90 metros quadrados é testemunha de um estilo de vida requintado na residência, onde ricos afrescos e mosaicos entretinham representantes da elite de Pompeia em banquetes e conversas.

O tema dominante parece ser o do heroísmo, com representações de casais de heróis e divindades da Guerra de Troia, mas também o da possibilidade de o ser humano mudar o próprio destino.

Além de Helena e Páris, cujo amor foi o estopim para o conflito mais famoso da mitologia grega, as paredes do salão retratam Cassandra, filha de Príamo, rei de Troia, ao lado do deus Apolo.

Na mitologia grega, Cassandra era conhecida pelo dom da previsão e pelo terrível destino que a impede de mudar o futuro.

Apesar de sua capacidade de ver além do presente, ninguém acredita em suas palavras devido a uma maldição de Apolo, o que a impossibilita de evitar os trágicos acontecimentos da Guerra de Troia.

As escavações no local inserem-se em um amplo projeto para garantir a segurança do vasto patrimônio de Pompeia, que conta com mais de 13 mil ambientes em 1.070 unidades habitacionais, além de espaços públicos e sacros.

"Pompeia é verdadeiramente um baú de tesouros que nunca deixa de nos surpreender e de nos causar espanto. Cada vez que escavamos, encontramos algo belo e significativo", disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

Segundo o diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel, o novo salão revelado era usado para banquetes após o anoitecer, e os casais mitológicos serviam de ponto de partida para falar do passado e da vida, de amores e relações entre indivíduos, mas também de destino.

"Cassandra, que consegue ver o futuro, mas ninguém acredita; Apolo, que fica do lado dos troianos contra os invasores gregos, mas, apesar de ser um deus, não consegue garantir a vitória; Helena e Páris, cujo amor politicamente incorreto é a causa da guerra, ou talvez um pretexto. Hoje, Helena e Páris somos todos nós: todos os dias podemos escolher entre nos preocupar apenas com nossa vida íntima ou investigar como ela está entrelaçada com a grande história", disse.

Situada nos arredores de Nápoles, Pompeia foi destruída por uma erupção no Vesúvio, que cobriu a antiga cidade com material vulcânico e deixou um rastro de corpos petrificados até os dias de hoje.

O sítio arqueológico é uma das atrações turísticas mais visitadas da Itália, se revezando na liderança do ranking com o Coliseu de Roma e as Gallerie degli Uffizi, em Florença. (ANSA).

