Embaixador vê 'ótimas perspectivas' a empresas italianas no RS

CAXIAS DO SUL, 11 ABR (ANSA) - O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, encontrou em Caxias do Sul uma importante realidade econômica do Brasil e encerrou na cidade da Serra Gaúcha sua visita de três dias ao Rio Grande do Sul.

Acompanhado pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e pelo cônsul honorário no município, Gelson Castellan, Cortese participou do encontro "Business Itália-Brasil: Oportunidades e Desafios", organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais Lide na CIC Caxias.

Para o embaixador, o momento é auspicioso para ampliar as relações comerciais entre os países. "Os 150 anos da imigração italiana já são um grande motivo de fortalecimento das relações.

Além disso, o Brasil tem a presidência do G20, então pelo menos 15 ministros italianos devem visitar o país neste ano. Acho que há ótimas perspectivas para as empresas italianas aqui", disse o diplomata.

Cortese visitou também a Universidade de Caxias do Sul (UCS), onde foi recepcionado pelo reitor Gelson Rech, que destacou as relações acadêmicas e o intercâmbio de estudantes e professores que a entidade mantém com seis instituições italianas e anunciou a articulação de um convênio com a Universidade de Siena.

Ainda na UCS, Cortese visitou a maior planta de grafeno da América Latina instalada por uma universidade. Antes de encerrar a missão, o embaixador participou de um almoço com representantes da comunidade italiana gaúcha. (ANSA).

