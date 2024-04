Dia Mundial do Café: 11 dicas para você fazer o melhor cafezinho

No dia 14 de abril é comemorado o Dia Mundial do Café, e para celebrar a data, o Guia de Compras UOL selecionou 11 produtos que podem ajudar você a preparar e degustar a xícara perfeita.



Incluímos na lista cafeteiras, xícaras e coadores, entre outros acessórios com potencial para dar um "up" na sua experiência com a bebida, que está entre as favoritas dos brasileiros. Confira a seguir e já coloque a água para ferver.

Feitas em borossilicato, material mais forte e durável que o vidro convencional;

Capacidade de 80 mililitros (cada);

Tem parede dupla, que resiste a variações de temperatura.

Mini coador de tecido;

Suporte de mesa preto de aço;

Dimensões do suporte: 18 centímetros de largura e 16 centímetros de altura.

De aço inoxidável;

Com micromalha extrafina evita que o pó passe para a bebida;

Ecológico por ser reutilizável;

Dimensões: 11,5 centímetros de altura e 8,5 centímetros de largura.

Prepara até 20 xícaras;

Jarra de vidro, que é fácil de lavar e não acumula resíduos e odores;

Com sistema corta-pingos, que permite a retirada da jarra durante o preparo;

Base com aquecimento e liga-desliga luminoso.

Jarra de vidro borosilicato;

Filtro de aço inox;

Capacidade de 400 mililitros;

Tem 12,5 centímetros de altura.

Inclui 4 xícaras;

Vem com pires;

Capacidade de 85 mililitros (cada);

Feita de cristal.

Extrai mais de 40 tipos de bebidas, como expresso, cappuccino e outros;

Cor vermelha;

127v.

Produzida em vidro borossilicato;

Tem capacidade de 350 mililitros;

Com sistema de filtragem, que não deixa que o pó passe.

Faz até 6 xícaras;

Feita de alumínio polido durável;

Capacidade de 270 mililitros;

Produzida na Itália.

Operação simples com um botão;

Ejeção automática da cápsula;

110v;

Cor Azul Pacifico.

Feito de inox;

Elétrico;

110v.

