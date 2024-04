Departamento de Justiça dos EUA abre investigação sobre compra da US Steel por Nippon, diz Politico

(Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação antitruste aprofundada sobre a aquisição da US Steel pela Nippon Steel, publicou o site Politico na quarta-feira, citando duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

O departamento não comentou o assunto e as empresas não se manifestaram. A transação foi acertada no valor de 14,1 bilhões de dólares.

O acordo enfrentou críticas de parlamentares norte-americanos que se dizem preocupados com a segurança nacional. O presidente norte-americano, Joe Biden, disse no mês passado que a US Steel deve "continuar sendo uma empresa siderúrgica norte-americana de propriedade e operação nacional".

Durante uma visita aos EUA, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse que esperava que o negócio seguisse em uma direção positiva, mas não criticou o exame minucioso da aquisição pelo departamento.

A venda da siderúrgica norte-americana centenária também enfrenta oposição do sindicato de metalúrgicos United Steel Workers.

(Por Aatreyee Dasgupta)