Cortes de juros pelo Fed não parecem iminentes por enquanto, diz Williams

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quinta-feira que, embora o banco central norte-americano tenha feito um progresso considerável na redução da inflação, ele ainda não precisa adotar uma postura de política monetária mais frouxa em meio a movimentos recentes desiguais nas pressões sobre os preços.

A política monetária está atualmente em um "bom lugar" e "não há necessidade clara de ajustar a política monetária no curto prazo", dada a situação atual da economia, disse Williams sobre a perspectiva de cortes nos juros, em conversa com repórteres após um discurso proferido antes do Simpósio de Membros do Federal Home Loan Bank de Nova York 2024.

Em seus comentários formais, Williams disse que, apesar de muito progresso para trazer a inflação de volta à meta de 2% do Fed, "as perspectivas futuras são incertas e precisaremos continuar dependentes dos dados". Ele observou que "continuarei concentrado nos dados, nas perspectivas econômicas e nos riscos, enquanto avaliamos o caminho apropriado para a política monetária, a fim de melhor atingir nossos objetivos".

O presidente do Fed de Nova York falou um dia após a divulgação de dados sobre a inflação ao consumidor em março, que foram inesperadamente fortes, o que lançou mais dúvidas sobre a previsão atual do Fed de cortes nos juros em algum momento neste ano. Os dados desfavoráveis surgem em um momento em que outros relatórios também apontam para uma inflação mais robusta, o que desafia as projeções mais recentes do Fed, que previam três cortes neste ano.

Algumas autoridades do Fed, como a diretora Michelle Bowman, chegaram a abordar a possibilidade de elevar os juros novamente se houver mais retrocessos na inflação. Entretanto, Williams disse em seus comentários aos repórteres que um aumento é improvável na atual faixa de 5,25% a 5,5%.

"É claro que há circunstâncias em que precisaríamos de juros mais altos, mas esse não é o meu caso base", disse Williams.

Ele indicou aos repórteres que os recentes retrocessos na inflação não foram motivo de surpresa para as autoridades e que, se houve surpresas, foi a rapidez com que as pressões sobre os preços diminuíram no ano passado.