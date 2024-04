Correção: EPR arremata concessão da BR-040/MG com desconto de 11,21% sobre o valor do pedágio

Na nota publicada anteriormente há incorreções no último parágrafo. Foram informados números incorretos sobre a concessão da BR-040. O projeto de privatização da via prevê 163,9 km de estrada, 42,1 km de faixas adicionais, 15,3 km de vias marginais e 14,3 km de ciclovias. Segue a nota corrigida:

São Paulo, 11/04/2024 - A empresa EPR venceu o leilão e arrematou a concessão de um trecho de 232 km da BR-040, que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora, em Minas Gerais. A disputa envolveu três grupos: CCR, EPI e o consórcio Vetor Norte, formado por empreiteiras menores e lideradas pela Infratec Engenharia.

A proposta da EPR promoveu um desconto de 11,21% sobre a tarifa básica de pedágio, inicialmente fixada em R$ 13,91, enquanto a CCR ofereceu um desconto de 1% e o consórcio Vetor Norte não ofereceu desconto.

O edital da concessão prevê um prazo de 30 anos sobre o controle do trecho. Durante o período, o projeto prevê diversas melhorias na rodovia, com investimentos que ultrapassam R$ 8 bilhões.

Com a privatização do trecho, a EPR se comprometerá com a duplicação de 163,9 km da rodovia, bem como a oferta de 42,1 km de faixas adicionais, adição de 15,3 km de vias marginais e 14,3 km de ciclovias, além da construção de oito passarelas e 57 pontos de ônibus, cinco postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um ponto de parada e descanso (PPD) para motoristas profissionais.

O presidente do Grupo EPR, José Carlos Cassaniga, afirmou que a empresa está muito preparada para operar a rodovia e se comprometeu com a promoção de uma agenda de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável nas operações da região.

"Devo ressaltar o engajamento dos nossos acionistas que juntos constituem a EPR e viabilizaram investimentos consistentes promovendo a governança, a disciplina de capital e o fortalecimento da parceria com os usuários do trecho e a sociedade", afirmou o executivo.