PI: Roubo de celular cai 44% após ação da polícia recuperar 6.000 aparelhos

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí conseguiu recuperar quase 6.000 celulares roubados ou furtados e devolvê-los a seus donos nos últimos nove meses, depois de mudar a estratégia de investigação e com auxílio de tecnologia.

Quais são os impactos

Houve redução de 44% na quantidade de roubos no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Em Teresina, a redução chega a 50% nesse intervalo. O número de furtos de aparelhos caiu 18%.

Como funciona

O setor de inteligência da polícia desenvolveu tecnologias para ajudar no combate ao crime. Foi criado um programa para rastrear os aparelhos a partir de informações obtidas com a colaboração de operadoras de telefonia móvel. Ordens judiciais obrigam as empresas a fornecer informações sobre abertura de novas linhas em aparelhos irregulares. Com esse banco de dados que inclui o IMEI — o "chassi" de cada aparelho"—, a polícia consegue saber onde e com quem está cada telefone.

A ideia surgiu em 2023, com a análise do ciclo pelo qual passa um celular roubado. Ele se inicia no assalto ou no furto, passa pelo lojista que recebe o produto e termina na compra dos smartphones roubados pelo consumidor final.

A partir daí, as autoridades passaram a atuar em três frentes:

Realização de blitzes com busca pessoal, busca veicular e verificação do IMEI do celular. Um aplicativo criado e instalado nos celulares de todos os policiais do Piauí possibilita consultas para verificar se os aparelhos têm restrição de roubo ou furto, por meio de uma foto do IMEI. Em apenas um fim de semana, foram recuperados 50 celulares roubados por meio das blitzes. Intimações em massa via Whatsapp para quem está com celular com restrição. Essas pessoas são chamadas à polícia para devolver os aparelhos. A intimação é feita por meio de um número com selo de verificação da Secretaria de Segurança Pública. Se o portador do aparelho comprovar que também é uma vítima, o celular é apreendido, mas a pessoa não responde criminalmente por estar com ele. Operações em lojas físicas e virtuais que realizam a compra e a revenda de aparelhos roubados. Desde o ano passado, mais de 80 lojas tiveram suas atividades econômicas suspensas, e mais de 30 donos foram presos preventivamente. Como a polícia só pode apreender mercadoria fruto de roubo, a Receita Federal também participa das ações, em busca de produtos sem comprovante de pagamento dos impostos de importação. Em uma única loja, o prejuízo foi de R$ 1,5 milhão.

Aparelhos foram recuperados em outros estados. Em conjunto com a Polícia Civil de outros estados, as forças de segurança também recuperaram celulares roubados no Piauí que estavam sendo comercializados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pará.

Com os aparelhos recuperados, a polícia organiza uma força-tarefa para devolvê-los aos verdadeiros donos. No início de março, um mutirão de dois dias atendeu 1.000 pessoas que foram convocadas à sede da secretaria para pegar de volta seus aparelhos. Uma nova ação está programada para ocorrer em abril, com a devolução de 700 smartphones.

Ação demonstra a importância do registro da ocorrência, diz o delegado Matheus Zanatta. "Depois que o projeto começou, verificamos aumento de boletins de ocorrência de roubos e furtos ocorridos há muito tempo. Isso demonstra maior credibilidade no trabalho da polícia —a população viu que que os celulares estavam sendo recuperados e começou a acreditar", disse o superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública ao UOL.

O que diz quem recuperou o celular

Mutirão devolveu mais de 1.000 celulares para seus verdadeiros donos no Piauí Imagem: Divulgação/SSP-PI

O analista de licitações Johnatan Sena, 30, foi assaltado quando chegava ao trabalho, no centro de Teresina, em outubro do ano passado. Um motoqueiro o abordou com arma em punho e exigiu seu iPhone. Ele fez boletim de ocorrência e manteve contato com os polícias. Meses depois, foi chamado para buscar o aparelho, encontrado pela polícia no Maranhão.

Eu tinha esperança de recuperá-lo por causa desse trabalho que a polícia vem fazendo. É muito bom você recuperar aquilo que você perdeu. Além de ser um objeto importante e de valor, é também meu meio de trabalho.

Johnatan Sena

Fabio dos Santos Carvalho, 32, teve o celular furtado em Teresina enquanto fazia caminhada, em novembro do ano passado. O aparelho ficou mais de três meses desligado até reaparecer na Bahia, quando uma pessoa que não sabia que o produto era fruto de furto o comprou e passou a usá-lo.

Eu fiquei muito feliz, no começo pensava que não conseguiria mais encontrar o aparelho. Hoje o celular é a vida da pessoa, tem documentos, aplicativo bancário, tudo está dentro dele. Foi uma dor de cabeça grande quando ele foi furtado, não tinha conseguido comprar outro e estava usando um da minha mãe.

Fabio dos Santos Carvalho

Quais são os próximos passos

Secretaria passa a atuar em outra frente de trabalho no caso em 2024. Segundo Zanatta, a polícia começou a mirar neste ano quadrilhas que furtam celulares em grandes eventos no Piauí, como festas e shows. "Há algumas semanas, prendemos no Pará um grupo que saiu do estado para fazer furtos aqui", explica.

Outros estados têm procurado o Piauí para criar seus próprios esquemas de investigação com base na tecnologia desenvolvida. Zanatta cita conversas com Alagoas, Ceará, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Roraima, Acre e Pará.

Protocolo será incorporado ao programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça. O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), apresentou a iniciativa ao ministro Ricardo Lewandowski na semana passada. As autoridades não detalharam como ou quando a incorporação acontecerá.