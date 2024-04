Chamado de incompetente por Lira, Padilha publica vídeo com elogios de Lula

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, postou um vídeo com elogios feitos a ele pelo presidente Lula (PT), horas depois de ser chamado de "incompetente" pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O que aconteceu

Padilha afirmou que ser elogiado por Lula "é uma honra". No vídeo publicado pelo ministro, o presidente fez comentários elogiosos a ele em evento realizado ontem no Palácio do Planalto, quando defendeu sua permanência no comando das Relações Institucionais, cargo que ocupa desde o começo do terceiro mandato do petista.

O ministro preferiu não citar diretamente Lira. O UOL apurou que Padilha não pretende rebater publicamente os comentários feitos pelo deputado contra ele.

Ter ouvido isso ontem, publicamente, do maior líder político da história do Brasil é sempre uma honra para toda a equipe do Ministério das Relações Institucionais. Agradecemos e estendemos esse reconhecimento de competência ao conjunto dos ministros e aos líderes, vice-líderes e ao conjunto do Congresso, sem os quais não teríamos alcançado os resultados elogiados pelo presidente Lula, com a aprovação da agenda legislativa prioritária para o governo e para o Brasil.

— Alexandre Padilha em postagem no X

Lula defendeu permanência de Padilha no governo. Em meio às críticas a atuação do ministro, o presidente disse que o colega "possivelmente tem o cargo mais espinhoso no governo" porque precisa dialogar diretamente com o Congresso Nacional.

Relação com parlamentares. "Ele é a pessoa que se relaciona com os 513 deputados, às vezes ainda sobre tempo e ele tenta se relacionar com os senadores. E você sabe que a demanda é muito grande. Essa relação é boa no começo, o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete [que vai dar], e está maravilhoso. Mas depois de algum tempo começa a cobrança e não tem a entrega para fazer, aí começa o martírio. E eu digo o seguinte: o Padilha vai bater recorde porque é o ministro que tá durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele", afirmou Lula.

Lira chama Padilha de "incompetente"

O presidente da Câmara subiu o tom ao falar de Padilha. Questionado por jornalistas hoje sobre a articulação de aliados para tentar revogar a prisão do deputado Chiquinho Brazão, preso por suspeita de mandar matar a vereadora Marielle Franco, Lira culpou Alexandre por "vazar" essa informação.

Essa notícia foi vazada do governo e, basicamente, do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, um incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem [quarta-feira] a votação foi de cunho individual, cada deputado responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

Lira e Padilha evitaram contato na festa do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). O deputado e o ministro passaram um do lado do outro sem trocar olhares ou cumprimentos. Eles estão rompidos desde o ano passado por ruídos na articulação e na liberação das emendas.