Carros fora de linha costumam ter baixa aceitação no mercado de usados. Pode ser que o impacto não seja imediato, mas é natural que em algum momento isso aconteça. O principal temor do mercado é o receio de não conseguir peças de reposição, mas também tem outros, como a baixa aceitação por seguradoras e o sentimento de ser dono de um carro ultrapassado.

É ainda pior com modelos que ficaram poucos anos no mercado, tornando-se peças raras em nossas ruas. Ainda assim, até mesmo esse tipo de comprador mais receoso também pode se aproveitar desses pontos negativos de um carro que teve vida curta para conseguir fazer bons negócios no mercado de usados.

Colunistas do UOL

Como a desvalorização tende a ser maior, pode ser que a relação custo/benefício seja favorável a ponto de valer a pena considerar um usado fora de linha. A seguir, alguns exemplos que eu teria na minha garagem

Kia Rio Imagem: divulgação

Kia Rio

Um carro com um nome que sugere uma referência a uma das mais importantes cidades brasileiras tinha tudo para dar certo. Ainda mais sendo um hatch compacto com visual agradável, bem equipado e com mecânica confiável. Mas, infelizmente, o Kia Rio foi um fiasco comercial, com pouco mais de 500 unidades vendidas em menos de dois anos de comercialização.

Tem tudo para se tornar um mico, mas o carro é muito bom. Tem a mesmo conjunto de motor 1.6 com câmbio automático de seis marchas que equipou vários modelos da Kia e Hyundai, inclusive o HB20, ou seja, é tranquilo para ser mantido.

Soma-se a isso o fato do motor ser aspirado, de concepção simples, que deve aguentar muitos anos com manutenções básicas. Os preços do Rio giram em torno dos R$ 80 mil, mais barato e melhor que um Fiat Argo 1.0 zero-km.

Ford Ka Imagem: Divulgação

Ford Ka automático

O Ford Ka teve vida longa no nosso país, mas só foi ter câmbio automático no fim da sua vida, já como modelo 2019. Nascia ali um ótimo automático. Motor 1.5 moderno e eficiente, e um confiável câmbio automático de seis marchas. Mas o modelo não contava com a mudança de foco da marca no Brasil, que passou de fabricante para importadora e hoje só quer saber do mercado de carros premium vindos de outros países.

O saudoso Ka nos deixou como modelo 2021, portanto tivemos apenas três anos para as versões automáticas. Ainda vale a pena considerar o modelo, que vendeu bem e compartilhou peças com o EcoSport, facilitando ainda mais o mercado de reposição.

Comparado com concorrentes automáticos com a mesma idade, o Ka costuma ser um pouco mais barato e, pelo menos por enquanto, ainda tem boa aceitação.

Peugeot 5008 Imagem: Divulgação

Peugeot 5008

O luxuoso SUV com sete lugares da Peugeot foi apresentado em 2018 por aqui, mas teve vida curta e parou no modelo 2020, com pouco mais de 1.200 unidades emplacadas. Portanto, é um carro raro, mas o 5008 está longe de ser um mau negócio, já que é praticamente um 3008 com traseira mais comprida e dois banquinhos extras.

Essa variante menor, com apenas cinco lugares, continua disponível no site da Peugeot, mas somente como modelo 2023. A boa notícia é que a mecânica do 5008 é a mesma do 3008 e de tantos outros Peugeot e Citroëns, o conhecido THP com câmbio automático de seis marchas, algo que facilita a manutenção.

Os preços dos Peugeot 5008 no mercado de usados estão abaixo de R$ 140 mil, equivalente a um Chevrolet Spin Premier zero-km - mas convenhamos, é até covardia comparar um com o outro.

Honda WR-V Imagem: Murilo Góes/UOL

Honda WR-V

Quando o Honda WR-V foi apresentado, foi decepcionante ver que era basicamente um Honda Fit com suspensão mais alta, e não um produto diferenciado. Mas tudo bem, esse tipo de escolha acaba barateando a produção e também a manutenção por parte dos proprietários, ainda mais em carros que duram pouco, como foi o caso.

O WR-V durou apenas quatro anos, entre os modelos 2018 e 2021, com 64 mil unidades vendidas nesse período. Muitos nem lembram mais dele, mas é uma compra tranquila no mercado de usados.

O conjunto mecânico foi sempre o mesmo, ou seja, motor 1.5 com câmbio CVT, no Fit e City. Ele ainda é caro, como qualquer Honda. Mas levando em conta o peso da marca, não ficarei surpreso se o WR-V seguir a tradição de baixa desvalorização, mesmo depois de vários anos de sua "morte".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.