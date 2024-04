Brasileiro Karim Aïnouz está na disputa pela Palma de Ouro em Cannes com "Motel Destino"

A seleção oficial do 77° Festival de Cinema Cannes foi revelada nesta quinta-feira (11) pondo fim a especulações que agitaram as redes sociais nos últimos dias. O cineasta brasileiro Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com "Motel Destino", ao lado de grandes nomes do cinema mundial como Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Iórgos Lánthimos, Kirill Serebrennikov, Miguel Gomes ou Jacques Audiard.

O anúncio foi feito em uma sala de cinema de Paris pelo diretor-geral do Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ao lado da presidente do evento, a alemã Iris Knobloch, cinco semanas antes da abertura da 77ª edição, que acontece de 14 a 25 de maio.

A expectativa era grande para saber quais seriam os destaques de Cannes 2024, principalmente porque os filmes selecionados e premiados no ano passado foram aclamados pela crítica internacional. Entre eles, "Anatomia de uma queda", vencedor da Palma de Ouro, e "Zona de interesse", que levou o Grande Prêmio do Júri, receberam posteriormente vários prêmios internacionais, incluindo o Oscar.

"O Festival de 2023 foi excepcional e bateu todos os recordes. E este ano será igual", antecipou Iris Knobloch. Thierry Frémaux disse que havia a expectativa que a edição de 2024 fosse impactada pela greve de Hollywood do ano passado, mas informou que receberam mais de dois mil filmes do mundo inteiro para fazer a seleção das seis mostras que compõe o Festival: Sessão Especial, Cannes Première, Sessão da Meia-Noite, Fora da Competição, Um Certo Olhar e Competição Oficial.

A paridade entre cineastas homens e mulheres ainda está longe de ser atingida. Na competição pela Palma de Ouro, por exemplo, entre os 19 filmes anunciados, apenas três são dirigidos por mulheres. Mas o diretor-geral do Festival adiantou que novos nomes serão revelados na próxima semana em todas as categorias.

Brasil

Karim Aïnouz é o único brasileiro até agora na seleção oficial. Ele está na disputa pela Palma de Ouro com "Motel Destino". Rodado no segundo semestre de 2023 no Ceará, estado natal do cineasta, o longa é uma "história de amor" protagonizada por Fábio Assunção. "Motel Destino" tem coprodução da França e da Alemanha. O cineasta comemorou a seleção nas redes sociais. "Full of Joy! Hoje é Carnaval no Ceará", escreveu em sua conta no Instagram.

O brasileiro é um assíduo de Cannes. No ano passado, ele também concorreu à Palma de Ouro com a produção britânica "Firebrand" e em 2019 venceu a mostra "Un Certain Regard" (Um Certo Olhar) em 2019 com "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão"

O Brasil também estará presente em Cannes com "Moa", do diretor cubano Marcel Beltrán, radicado em São Paulo. O filme foi um dos dez projetos selecionados pela Fábrica do Cinema do Instituto Francês, que tem o apoio da RFI.

O longa sobre uma temática ambiental é produzido pela brasileira Paula Gastaud, da Mediocielo Filmes. Esta é a 16ª Fábrica de Cinema que visa apoiar jovens cineastas e produtores de países do Sul global no desenvolvimento de seus projetos.

"Megalópolis"

"Megalópolis", o último filme do veterano diretor americano Francis Ford Coppola, era um dos filmes mais esperados deste edição 2024. O longa será exibido na cidade da Riviera Francesa no dia 17 de maio, na competição oficial.

Coppola, de 85 anos, vencedor de duas Palmas de Ouro em 1974, com The Conversation (O Vigilante), e em 1979 com "Apocalypse Now", volta a Cannes com seu 23° filme. "Megalópolis", custou US$ 100 milhões, levou anos para ser produzido, e tem dado o que falar. O "filme-monstro", segundo o cineasta americano, é estrelado por Adam Driver e Forest Whitaker. A história opõe dois projetos para a reconstrução de uma cidade, que poderia ser Nova York, destruída por um cataclisma.

Outros grandes nomes de cineastas na competição pela Palma de Oura são o canadense David Cronenberg com "The Shrouds" ; o português Miguel Gomes que volta a Cannes com "Grand Tour" ; o francês Jacques Audiard com "Emilia Perez"; o grego Yórgos Láthimos, com "Kinds of Kindness" , interpretado por sua atriz fetiche Emma Stone; e o russo Kirill Serebrennikov, com "Limonov".

Diretora Greta Gerwig presidente do Júri

Alguns filmes e participantes já haviam sido anunciados antes. O maior festival de cinema do mundo será aberto com a comédia francesa "Le deuxième acte" (O segundo ato, em tradução livre) de Quentin Dupieux, fora da competição. O longa é estrelado por Léa Seydoux.

Duas superproduções também terão estreia mundial em Cannes, fora da competição. No dia 15 de maio, a equipe de "Furiosa", de George Miller, o criador de "Mad Max", sobe o tapete vermelho. O quarto filme da saga pós-apocalíptica, que explora as origens da heroína que apareceu em "Estrada da Fúria", é protagonizada por Anya Taylor-Joy. Kevin Costner também volta a Cannes, fora da competição, com o faroeste "Horizon, An American Saga" (Horizonte, Uma Saga Americana).

O júri da seleção oficial será presidido pela diretora de "Barbie", Greta Gerwig. O canadense Xavier Dolan comandará a sessão Un Certain Regard. O cineasta espanhol Rodrigo Sorogoyen será o presidente do júri da Semana da Crítica, uma das importantes mostras paralelas do Festival.

A cineasta britânica Andrea Arnold, três vezes vencedora do Prêmio do Júri, será recompensada com a Carruagem de Ouro (Carrosse d'Or) da mostra Quinzena dos Realizadores.

Uma das lendas vivas de Hollywood, o diretor, roteirista e produtor, George Lucas, vai receber uma Palma de Ouro de Honra pelo conjunto de sua obra. A entrega será feita na cerimônia de encerramento do Festival de Cannes, no dia 25 de maio, que será animada pela atriz francesa Camille Cottin.