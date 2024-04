Boeing se concentra em "construir confiança" na América Latina após troca de CEO global

Por Alexander Villegas

SANTIAGO (Reuters) - O presidente da Boeing para a América Latina, Landon Loomis, disse que a fabricante de aviões está se concentrando em reconstruir a confiança depois que uma série de incidentes de segurança abalou a imagem da empresa e levou o CEO global, Dave Calhoun, a anunciar que deixará o cargo até o final do ano.

"Estamos no momento de um profundo exercício de construção de confiança fundamental que deve fluir por toda a nossa fábrica, nossos compromissos com a imprensa, com o governo, com nossos próprios funcionários", disse Loomis à Reuters em uma entrevista durante uma conferência de aviação em Santiago, no Chile.

"É assim que estamos lidando com esse processo de transição de liderança."

Loomis disse o tráfego de passageiros na região deve crescer a um ritmo anual de 5,5%, e serão necessários mais de 2.000 aviões nos próximos 20 anos para atender à demanda.

Ele espera que a Boeing esteja na vanguarda do atendimento dessa demanda, mas a empresa tem enfrentado problemas de produção, incluindo a queda das entregas pela metade em março devido ao aumento dos controles de qualidade.

Loomis disse que os cronogramas de entrega global são difíceis de cumprir, mas que a empresa está se concentrando em alcançar estabilidade da produção com foco na segurança.

"Acho que estamos em um momento importante e a empresa está administrando isso, portanto, não tenho nenhuma opinião sobre isso", disse Loomis quando perguntado sobre a necessidade de uma mudança mais ampla na administração da empresa.

No que diz respeito ao curto prazo, Loomis disse que quer um ano de "promessas feitas, promessas cumpridas".

"Isso não significa evitar todos os problemas. Significa lidar com o problema, abordar um problema, ser honesto com relação a um problema", disse Loomis. "Essa é a essência do gerenciamento de relacionamentos, construção e construção de confiança."