Biden alertará sobre ações de Pequim no Mar do Sul da China em cúpula com Filipinas e Japão

Por Trevor Hunnicutt e Michael Martina

WASHINGTON (Reuters) - As tensões de longa data entre a China e seus vizinhos estarão no centro das atenções nesta quinta-feira, quando os líderes de Estados Unidos, Japão e Filipinas se reunirem na Casa Branca para responder à pressão cada vez maior de Pequim sobre Manila no disputado Mar do Sul da China.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciará novos esforços militares conjuntos e gastos com infraestrutura na ex-colônia norte-americana ao receber o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Washington, para uma cúpula trilateral inédita.

No topo da agenda da reunião está a crescente pressão de Pequim no Mar do Sul da China, que tem aumentado apesar de um apelo pessoal de Biden ao presidente chinês Xi Jinping no ano passado.

As Filipinas e a China tiveram vários impasses marítimos no mês passado, que incluíram o uso de canhões de água e trocas verbais acaloradas. As disputas se concentram no Second Thomas Shoal, que abriga um pequeno número de tropas filipinas estacionadas em um navio de guerra que Manila encalhou lá em 1999 para reforçar suas reivindicações de soberania.

Biden afirmará que um tratado de defesa mútua da década de 1950 que vincula Washington e Manila exige que os EUA respondam a um ataque armado contra as Filipinas na região, disse uma autoridade norte-americana.

Marcos tem conseguido pressionar Washington a resolver a ambiguidade de longa data sobre o tratado, especificando que ele se aplicaria a disputas nesse mar.

"O que você verá é uma clara demonstração de apoio e determinação tanto do presidente Biden quanto do primeiro-ministro Kishida de que estamos lado a lado com Marcos, prontos para apoiar e trabalhar com as Filipinas em todos os momentos", afirmou a autoridade.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, incluindo as zonas econômicas marítimas de países vizinhos. O Second Thomas Shoal está dentro da zona econômica exclusiva de 320 km das Filipinas. Uma decisão de 2016 do Tribunal Permanente de Arbitragem concluiu que as amplas reivindicações da China não possuem base legal.

O Japão tem uma disputa com a China sobre ilhas no Mar da China Oriental.

Os EUA planejam uma patrulha conjunta da Guarda Costeira na região do Indo-Pacífico no próximo ano, bem como atividades conjuntas de treinamento marítimo. Washington também colocará "produtos de ajuda humanitária para a resposta civil filipina a desastres" nas bases militares das Filipinas, disse uma autoridade.

Mais patrulhas conjuntas nos próximos meses podem ser esperadas no Mar do Sul da China após os exercícios realizados por EUA, Austrália, Filipinas e Japão no último fim de semana, disse outra autoridade dos EUA.