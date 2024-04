Bicicleta ultrapassa carro como meio de transporte em Paris, após forte expansão de ciclovias

A bicicleta superou o carro como meio de locomoção em Paris, depois de uma revolução urbana promovida pela prefeitura para incitar a mobilidade sustentável. Um estudo, divulgado nesta quinta-feira (11), aponta que uso da bicicleta agora só fica atrás do transporte público e da caminhada.

"Há 10 anos, quem poderia prever que em Paris a bicicleta superaria o carro? Bem, nós ultrapassamos", disse o secretário municipal de Mobilidade, David Belliard, na rede social X.

A pesquisa, realizada pelo Institut Paris Région (IPR) a pedido de instituições públicas e privadas, indica que "os parisienses usam mais bicicletas" quando se deslocam na capital "do que carros". Com 11,2% e 4,3% respectivamente, ambos os modos de transporte ficam atrás da caminhada, com 53,5%, e do transporte público, com 30%.

A bicicleta também supera o carro no deslocamento entre Paris e os subúrbios mais próximos, com 14% contra 11,8%. O estudo aponta, ainda, que 66,1% dos cidadãos parisienses usam transporte público, e 5,5% decidem caminhar.

Na região parisiense, carro ainda impera

Fora da cidade de Paris, o carro prevalece, observa o relatório, que aponta para uma "dependência do carro" tão logo as fronteiras da capital são cruzadas. O governo regional promove um plano para construir 200 quilômetros de linhas de metrô, conhecido como Grand París Express, para ligar os subúrbios de Paris aos transportes públicos e inverter a tendência.

O estudo, realizado entre outubro de 2022 e abril de 2023, recolheu dados de 3.337 cidadãos da região, com entre 16 e 80 anos, e que aceitaram ser acompanhados por satélite (GPS) durante uma semana.

Mais ciclovias

Paris, governada pela prefeita socialista Anne Hidalgo, tem como uma das suas prioridades reduzir o espaço de carros em benefício dos pedestres e das bicicletas. Grandes avenidas, como a central Rivoli, já foram completamente transformadas para ceder espaço à mobilidade sustentável.

Em 2021, a cidade tinha mais de 1.000 quilômetros de instalações adaptadas para os ciclistas, incluindo mais de 300 quilômetros de pistas. O objetivo é ser uma cidade "100%" apta para as bicicletas até 2026.

Por ocasião dos Jogos Olímpicos, agendados de 26 de julho a 11 de agosto, as autoridades promoveram a construção de mais ciclovias para permitir o acesso de bicicleta às instalações olímpicas.

(Com informações da AFP)