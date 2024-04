Berlim está tentando contactar ex-vice-presidente do Equador Glas, cidadão alemão

A Alemanha está tentando entrar em contato com o ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, que tem nacionalidade de ambos países e foi capturado durante uma operação policial na embaixada mexicana em Quito, informou nesta quinta-feira (11) o Ministério das Relações Exteriores alemão.

"Estamos tentando entrar em contato direto com ele através das autoridades equatorianas", disse uma fonte da chancelaria alemã, afirmando que as autoridades do país estão acompanhando o caso de Glas "muito de perto".

O ex-vice-presidente (2013-2017) está em greve de fome na prisão de segurança máxima La Roca, em Guayaquil (sudoeste do Equador), para onde foi transferido no sábado após o ataque à embaixada mexicana.

Glas, de 54 anos, nasceu em Guayaquil, mas tem ascendência alemã por parte do avô. Ele tem passaporte alemão desde 2005, segundo o portal Plano V.

Em 2017, disse a um programa de rádio local que seu avô veio fugindo do nazismo para o Equador, por isso tem dupla nacionalidade.

Glas ficou internado 24 horas na segunda-feira por se recusar a comer dentro da prisão, segundo o serviço penitenciário. O ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) garantiu que se tratou de uma tentativa de "suicídio".

O ex-vice-presidente está no centro da crise diplomática entre Equador e México, que lhe concedeu asilo rejeitado por Quito por ser considerado "ilegal".

Foi capturado pela polícia equatoriana após uma invasão à sede diplomática do México em Quito, ação condenada por trinta países e organizações internacionais, e que fez com que o México rompesse relações com o Equador.

