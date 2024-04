Ajuda a controlar peso e aumenta colesterol bom: os benefícios da pipoca

Muito mais do que um snack para degustar apenas nas sessões de cinema, a pipoca oferece vários benefícios para a saúde. Confira a seguir bons motivos para torná-la parte da sua dieta saudável.

Benefícios da pipoca

1. Fonte de fibras

A pipoca é um grão integral rico em fibras. Para se ter ideia, esse snack oferece 4,3 g de fibras em uma porção de 30 g, por isso ajuda a promover o bom funcionamento do intestino.

2. Auxilia no controle do diabetes

Também devido ao alto teor de fibras, a pipoca é um alimento com baixo índice glicêmico, ajudando a regular o nível de açúcar no sangue e a produção de insulina.

Na prática, as fibras retardam a liberação de açúcar no sangue, evitando picos glicêmicos. Daniela Zuin, nutricionista

Por esse motivo, é uma ótima opção para pacientes com diabetes ou que sofrem com um quadro de resistência à insulina.

Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition afirma que dietas ricas em grãos integrais, como a pipoca, estão associadas a um menor risco de diabetes tipo 2, aquela que é adquirida com o passar dos anos e tem relação direta com a alimentação e o estilo de vida.

3. Contribui para o controle do peso

Além das fibras, o baixo teor calórico da pipoca faz dela uma grande aliada das dietas de emagrecimento —30 g de milho estourado oferecem aproximadamente 160 kcal.

A adição de manteiga, óleo, sal ou outros temperos no preparo pode aumentar o teor calórico da pipoca. Portanto, para quem está contando calorias ou buscando opções de lanche mais leves, a pipoca estourada no ar, sem aditivos, é a escolha recomendada. Daniela Zuin, nutricionista

O alto teor de fibras ainda ajuda a promover a sensação de saciedade, evitando os beliscos fora de hora, como mostra o estudo publicado no Journal of the American Dietetic Association. Sem contar que, ao regular o nível de açúcar no sangue, ela contribui para evitar picos de insulina, hormônio que favorece o acúmulo de gordura no corpo.

4. Protege o sistema cardiovascular

As fibras da pipoca também desempenham um papel importante na redução dos níveis de colesterol, contribuindo para a saúde cardiovascular. Além disso, o grão contém niacina (vitamina B3), que ajuda a aumentar o colesterol bom (HDL).

Um estudo publicado na Antioxidants revela ainda que a pipoca fornece boas quantidades de polifenóis, como o ácido ferúlico, um potente antioxidante que age na redução do estresse oxidativo, diminuição de lipídios e aterosclerose, além de reduzir a pressão arterial.

5. Combate o envelhecimento

Por ser rica em antioxidantes, a pipoca ajuda a retardar o envelhecimento, protegendo a pele e outras células do estresse oxidativo e, consequentemente, pode atuar no combate ao câncer e outras doenças crônicas, conforme mostra estudo da Universidade de Scranton (EUA).

6. Fonte de energia e bem-estar

Esse snack contém vitaminas do complexo B, como a tiamina (B1) e niacina (B3), essenciais para a conversão dos alimentos em energia e para o bom funcionamento do sistema nervoso.

Segundo Daniela Zuin, a tiamina desempenha um papel crucial no metabolismo energético, auxiliando na transformação de carboidratos em energia, o que é vital para o funcionamento adequado do coração, dos músculos e do sistema nervoso. Já a niacina é importante não apenas para a liberação de energia dos alimentos, mas também para a saúde da pele, do sistema nervoso e do sistema digestivo.

Como consumir

É importante consumir pipoca de forma saudável, evitando excesso de sal, manteiga ou outros ingredientes que possam atrapalhar seus benefícios, como aditivos químicos (conservantes, aromatizantes e saborizantes).

A escolha mais saudável é prepará-la em casa mesmo, no fogão, usando pouca quantidade de algum óleo saudável, como o azeite extravirgem.

Outra possibilidade é usar uma pipoqueira de ar quente ou o próprio micro-ondas, que usa o ar úmido e quente para estourar a pipoca. Faça assim:

Pipoca de micro-ondas sem óleo:

Coloque os grãos de pipoca em um saco de papel adequado para micro-ondas.

Dobre a parte superior do saco algumas vezes para fechar bem e coloque-o no micro-ondas.

Programe o equipamento na potência alta e ligue-o por 2 a 4 minutos, ou até que os estouros diminuam para um intervalo de 2 a 3 segundos entre eles.

Tenha cuidado ao abrir o saco para evitar queimaduras com o vapor.

Depois de estourar, você pode adicionar uma variedade de temperos naturais para dar sabor à sua pipoca, como sal, levedura nutricional, pimenta-do-reino, canela, orégano ou misturas de ervas secas.

Pipoca de panela:

Numa panela, coloque uma camada fina de óleo, o suficiente para cobrir o fundo, e adicione um pouco de milho de pipoca.

Ligue o fogo médio.

Quando esses grãos estourarem, adicione o restante dos grãos em uma única camada.

Feche com a tampa, deixando um pequeno espaço para o vapor escapar.

Agite a panela ocasionalmente.

Quando os estouros diminuírem, desligue o fogo.

Riscos e contraindicações

A pipoca é um snack que geralmente não entra na lista de alimentos causadores de alergias. Inclusive é segura para quem tem intolerância ao glúten ou à lactose. Contudo, deve ser evitada nos casos raros de alergia ao milho.

Mas esse alimento pode causar desconforto, inchaço ou piorar sintomas de pacientes com distúrbios digestivos, como a síndrome do intestino irritável (SII) ou doença diverticular, por conta do alto teor de fibras e das partes sólidas do milho que são mais difíceis de digerir. Daniela Zuin, nutricionista

Pipocas comerciais, especialmente aquelas preparadas para micro-ondas ou pré-embaladas com sabores adicionados, não são recomendadas por conterem altos níveis de sódio, gorduras saturadas e trans, além de aditivos químicos —ingredientes que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, ganho de peso e outros problemas de saúde.

Além disso, aditivos ou incrementos adicionados à pipoca, como manteiga ou sabores artificiais, podem conter alérgenos para algumas pessoas. Então, caso tenha alguma preocupação específica com alergias ou intolerâncias, verifique a lista de ingredientes no rótulo do produto pronto ou dê preferência para o preparo caseiro mesmo.

Também deve-se ter cuidado ao oferecer pipoca às crianças menores de 4 anos, devido ao risco de asfixia, sendo recomendável a supervisão de um adulto.

Fonte: Daniela Zuin, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, especialista em nutrição clínica, estética e fitoterapia.