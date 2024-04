Bancos derrubam índice europeu STOXX 600 após BCE sinalizar cortes nos juros

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian e Ozan Ergenay

(Reuters) - O índice acionário de referência da Europa caiu para o nível mais baixo em um mês nesta quinta-feira, com os bancos sendo pressionados depois que o Banco Central Europeu manteve sinalizou cortes iminentes nos juros.

O BCE manteve as taxas de juros em níveis recordes, conforme esperado, mas sinalizou que em breve poderá começar a cortá-las, mesmo com os investidores questionando se a inflação persistente dos EUA impedirá o Federal Reserve de seguir o mesmo caminho.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,4%, com o setor bancário sofrendo o maior impacto e perdendo 2,4%, marcando a maior queda em um dia em mais de oito meses.

"A decisão do BCE de atualizar sua orientação sugere que um corte nas taxas de juros na próxima reunião, em junho, é muito provável", escreveu Jack Allen-Reynolds, vice-economista-chefe para a zona do euro da Capital Economics.

"Esperamos que o banco reduza a taxa de depósito de 4% atualmente para 3% até o final do ano."

O setor de telecomunicações também caiu 2,1%, pressionado por uma queda de 6,2% na Deutsche Telekom.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro também pressionaram as ações, uma vez que as expectativas de um cenário juros altos por mais tempo nos EUA mais do que compensaram os comentários do BCE.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,47%, a 7.923,80 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,79%, a 17.954,48 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,27%, a 8.023,74 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,96%, a 33.713,94 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,16%, a 10.649,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,27%, a 6.296,44 pontos.