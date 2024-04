Banco Central Europeu mantém juros inalterados pela 5ª vez

ROMA, 11 ABR (ANSA) - O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juros pela quinta vez consecutiva, mas já há quem defenda o início de uma trajetória de queda após a melhora da inflação.

Com isso, a taxa de refinanciamento da instituição continua em 4,50%; a taxa sobre depósitos, em 4%; e a taxa sobre empréstimos marginais, em 4,75%.

"O Conselho Diretivo está determinado a garantir que a inflação retorne para 2% em médio prazo e considera que as taxas de juros estão em níveis que oferecem uma contribuição substancial para o processo de desinflação em curso", acrescenta o comunicado.

Em coletiva de imprensa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a instituição não se compromete antecipadamente com movimentações nas taxas de juros, mas acrescentou que alguns membros do Conselho Diretivo já se sentiam "suficientemente seguros" para uma redução com base "em poucos dados de abril".

"Mas concordamos com a posição de uma ampla maioria para esperar os números de junho", declarou. O BCE prevê uma inflação de 2,3% na zona do euro em 2024, de 2% em 2025 e de 1,9% em 2026. (ANSA).

