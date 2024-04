Autoridades do BCE estão confiantes no corte de junho, alguns veem pausa em julho, dizem fontes

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - Os formuladores de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) esperam cortar as taxas de juros em junho, mas alguns defendem que os argumentos para pausar a flexibilização na reunião seguinte estão se tornando mais fortes, dados os dados inflacionários fortes dos EUA, disseram três fontes à Reuters.

O BCE manteve as taxas de juros em um nível recorde na quinta-feira, mas sinalizou que poderá começar a reduzi-las em breve se os dados continuarem a apontar para uma desinflação.

Autoridades monetárias do BCE, falando após a reunião, disseram achar que irão avançar com uma redução da taxa de 25 pontos-base em sua reunião de 6 de junho, assim como muitos deles sugeriram nas últimas semanas.

Todos os indicadores salariais estão apontando na direção certa, o crescimento está fraco e a inflação claramente esfriou, o que justifica um corte na taxa de depósito de 4%, que é recorde, argumentaram.

Um porta-voz do BCE não quis comentar.

Porém, o caminho a seguir tornou-se mais incerto depois de uma leitura da inflação dos EUA mais forte do que o esperado na quarta-feira, o que "abalou" alguns formuladores de política monetária, nas palavras de uma fonte, e desempenhou um papel importante na discussão desta quinta-feira.

Embora a decisão de julho não tenha sido explicitamente debatida, alguns argumentaram que o início tardio do ciclo de cortes do próprio Fed justificava a cautela do BCE, disseram as fontes.

Eles acreditam que o banco central da zona do euro pode suspender os cortes até que esteja confortável com a trajetória dos custos de empréstimos dos EUA.

Outras insistiram que os EUA estão em uma posição muito diferente da zona do euro, tanto em termos do ciclo econômico quanto da postura fiscal.

As autoridades mais lenientes com a inflação ("dovish"), que gostariam que um corte tivesse ocorrido já nesta quinta-feira, estão mantendo a esperança de que, após o corte já antecipado de junho, farão nova flexibilização no mês seguinte.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, enfatizou em uma nova conferência na quinta-feira que a inflação nos Estados Unidos e na zona do euro "não é a mesma" e que o BCE não é "dependente do Fed".

O BCE disse em um comunicado que "seria apropriado" cortar as taxas se a inflação, incluindo suas medidas subjacentes, e as condições de financiamento o deixassem mais confiante de atingir sua meta de 2%, mas que "não estava se comprometendo previamente com uma determinada trajetória de taxas".

(Reportagem de Francesco Canepa, Balazs Koranyi e Frank Siebelt)