Athletic Bilbao reúne multidão em desfile de barcos para festejar título da Copa do Rei

Bilbao se cobriu de vermelho e branco numa quinta-feira (11) de comemorações pelo título da Copa do Rei que o Athletic conquistou no último sábado e os jogadores viveram um dia inesquecível a bordo do emblemático barco conhecido como 'Gabarra'.

Esta pequena embarcação tradicional faz parte da história do Athletic e o desfile ao longo do rio Nervión, que atravessa a cidade basca, não era realizado havia quarenta anos. Foram quatro décadas de espera para conquistar um grande título, algo que os 'Leones' finalmente conseguiram no sábado ao vencer o Mallorca na disputa de pênaltis.

Foi a 24ª Copa do Rei da história do Athletic, número que só é superado pelo Barcelona, que tem 31 troféus dessa competição em sua galeria.

O percurso da 'Gabarra' foi de treze quilômetros, desde a cidade vizinha de Getxo até à Câmara Municipal de Bilbao. No caminho, as multidões se concentraram às margens do rio, numa cidade enfeitada com as cores do clube e que desde sábado vive uma explosão de alegria coletiva.

Em memória das gerações passadas, os campeões da Copa do Rei lançaram pétalas de rosas brancas e vermelhas nas águas do rio.

"Foram muitas lágrimas derramadas, muitas finais perdidas, mas agora estamos aqui. Isto é nosso, isto é de vocês, de toda a família do Athletic", disse o capitão Iker Muniain da varanda da Câmara Municipal, mostrando o troféu aos torcedores.

"Obrigado por fazerem deste dia algo incrível. Somos os melhores em comemorar. Tentaremos ser melhores do que somos. Iremos sempre lutar por tudo", prometeu o técnico Ernesto Valverde.

Os jogadores aproveitaram o inesquecível dia em meio a muita emoção e euforia após a conquista histórica.

"Ainda tenho que me beliscar quando vejo isso. Estamos loucos, estamos loucos, conseguimos! Estamos super orgulhosos. Para quem está aí e para quem não está. Pelo que transmitimos durante esta Copa e pelas emoções. Este torcedor e o povo merecem. Curtimos muito e hoje é um dia para aproveitar mais", declarou Iñaki Williams à televisão regional basca, ETB.

