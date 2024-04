Armas desviadas de GCM na Grande SP seriam levadas para manutenção, diz GCM

As 26 armas que desapareceram da sede Guarda Civil Municipal de Cajamar, na Grande São Paulo, seriam levadas para manutenção, de acordo com a Corregedoria da GCM.

O que aconteceu

Armas extraviadas não estavam sendo utilizadas. Segundo a Corregedoria, os revólveres e as pistolas, que eram de um modelo mais antigo, seriam levados para manutenção. Posteriormente, seriam doadas ou destruídas.

Prefeitura de Cajamar analisa câmera de monitoramento. As imagens captadas por uma câmera em frente à sede da GCM estão sendo analisadas em sindicância instaurada pelo poder público. Não há câmeras instaladas no local onde as armas ficavam guardadas. Última contagem foi registrada pelos guardas no dia 23 de janeiro.

O sumiço do material bélico foi notado no dia 22 de março, mas ocorrência só foi registrada na terça-feira (9). "A avaliação da natureza do extravio inicial demandou uma minuciosa conferência de todo o arsenal, incluindo munições de todos os calibres em uso e já utilizados pela instituição. Esse procedimento levou ao lapso da comunicação imediata à Polícia Civil sobre o ocorrido", disse a Prefeitura, em nota.

Prefeitura de Cajamar abriu sindicância para apurar as circunstâncias do caso.

Só guardas tinham acesso às armas. A Polícia Civil descarta a possibilidade de que as armas possam ter sido subtraídas por pessoas fora da sede da GCM, já que há sempre agentes na entrada principal. Já a entrada lateral só pode ser aberta por quem está dentro da unidade. Também não há sinais de arrombamento na sede da Guarda.

Agentes foram afastados. Os guardas municipais que tinham acesso às armas foram afastados administrativamente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Corregedoria da GCM também instaurou procedimento para apurar o caso.

Foram afastados todos os guardas municipais que tinham a chave de acesso às armas. O afastamento é apenas uma medida cautelar e administrativa, sem responsabilidade criminal. A finalidade é identificar os responsáveis pelo desvio e localizar onde estão essas armas.

Kheyler Loyola, procurador jurídico da Prefeitura de Cajamar