Alunos impedidos de ir a Londres após pouso não programado vencem torneio

Do UOL, São Paulo

Os alunos brasileiros do voo que precisou fazer um pouso não programado venceram torneio em Londres, mesmo após o incidente.

O que aconteceu

Eles ganharam troféus de primeiro e segundo lugar nas competições. Mais de 60 escolas de 15 países participaram do British English Olympics e The Masters, que durou mais de uma semana.

Os estudantes, com idades entre 13 e 17 anos, viajavam para participar de um torneio acadêmico na Inglaterra. O voo com 84 alunos saiu de São Paulo no dia 26 de março e precisou fazer uma parada em Portugal após uma necessidade de manutenção urgente.

O pouso não planejado preocupou a equipe, que precisava estar no dia seguinte em Londres. A mãe de um dos alunos temia que eles fossem prejudicados, e contou que os alunos treinavam há seis meses para a competição.

Uma das atividades da competição foi feita de forma remota devido ao atraso no voo. ''A viagem do grupo à Inglaterra teve seus percalços'', no entanto, a escola conta que isso não comprometeu o desempenho dos jovens.

Os 30 alunos vencedores são do Colégio BIS. Para o desafio, eles precisaram criar uma startup de um produto ou serviço para ajudá-los financeiramente em suas vidas universitárias. Além disso, desenvolveram atividades sobre o tema de Inteligência Artificial.