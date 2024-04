Alexei Navalny, da Rússia, escreveu um livro de memórias secreto antes de morrer, diz viúva

Por Andrew Osborn

LONDRES (Reuters) - O político oposicionista russo Alexei Navalny escreveu uma autobiografia antes de morrer, que será publicada no final deste ano, disse sua viúva Yulia Navalnaya nesta quinta-feira, revelando a existência de um texto sabido apenas pelo círculo íntimo dele.

Navalny, que morreu aos 47 anos em uma prisão no Ártico em fevereiro, queria se tornar presidente da Rússia e era o mais feroz crítico interno de Vladimir Putin. Seus aliados, considerados extremistas pelas autoridades, acusam Putin de tê-lo assassinado. O Kremlin nega qualquer envolvimento do Estado em sua morte.

Navalnaya, a viúva do político, disse em uma postagem no X de fora da Rússia que seu falecido marido havia começado a escrever o livro de memórias -- intitulado "Patriot" -- em 2020, após ter sido envenenado pelo que médicos ocidentais disseram ser uma substância que agia sobre o sistema nervoso e ser levado para a Alemanha para tratamento médico.

Ela disse que o livro seria lançado em 22 de outubro simultaneamente em pelo menos 11 idiomas diferentes, incluindo o russo nativo de Navalny.

"Não foi assim que imaginei que Alexei escreveria sua biografia. Achei que estaríamos na casa dos 80 anos e que ele estaria sentado em seu computador, perto da janela aberta, digitando", disse Navalnaya.

"Mas as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. De forma horrível e muito, muito injusta. No entanto, Alexei começou a escrever um livro naquela época (em 2020) e foi inesperadamente engolido pelo processo."

'AGORA OS SEGREDOS ACABARAM'

Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny, descreveu como ele começou a ditar partes do livro para ela enquanto estava convalescendo na Alemanha, dois meses após seu envenenamento, e que ele havia terminado o livro quando estava na prisão, após retornar à Rússia em 2021.

"Alexei tinha o raro talento de ser capaz de pronunciar instantaneamente o texto escrito. Meu trabalho era acompanhá-lo e, ocasionalmente, intervir: "você acabou de usar essa mesma palavra recentemente!", escreveu Yarmysh no serviço de mensagens Telegram.

"Eu ouvia as pessoas falando sobre suas postagens da prisão: 'Alexei escreve tão bem, gostaria que ele escrevesse um livro!' E eu queria bater palmas e gritar: 'Ele está escrevendo um! Ele está escrevendo um!' Mas concordamos em manter tudo em segredo. Agora os segredos acabaram", disse ela.

A Penguin Books UK, em uma declaração no X, descreveu o livro como a "história completa da vida de Navalny e um apelo estimulante para continuar o trabalho pelo qual ele sacrificou a vida".

A autobiografia está sendo publicada nos Estados Unidos pela Knopf.

É improvável que o livro esteja prontamente disponível na Rússia, terra natal de Navalny, onde autoridades proibiram seu movimento por considerá-lo extremista e classificaram seus apoiadores como desordeiros apoiados pelos EUA para fomentar a revolução.

No mês passado, Putin referiu-se à morte de Navalny como "triste" e disse que havia concordado em entregar o político preso ao Ocidente em uma troca de prisioneiros, desde que nunca mais voltasse à Rússia.

