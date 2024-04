Liga luz, cafeteira e mais: 5 coisas que a 'Alexa' faz e você precisa saber

Se você quer uma 'Alexa' para chamar de sua, este é um bom momento. A Amazon, parceira do UOL, está com uma lista de produtos em oferta nesta semana, que inclui alto-falantes e dispositivos equipados com a assistente virtual, além de itens compatíveis com o comando de voz da Alexa.

A seleção tem Echo Pop, Echo Dot 5 geração, Fire TV Stick, Smart Lâmpada Positivo, Câmera Inteligente Intelbras, Fechadura Smart Intelbras e Smart TV OLED 55 polegadas com Alexa integrada.

Cinco dicas para deixar sua casa mais inteligente usando a Alexa

Selecionamos adiante cinco dicas para aproveitar funções da Alexa que são pouco conhecidas. Juntamente com lâmpadas, plugues, controles e outros aparelhos inteligentes, ela pode deixar a sua casa mais prática e facilitar o seu dia a dia.

1. Ligar a cafeteira ao acordar

Você pode deixar o filtro, o pó de café e a água dentro da cafeteira antes de dormir e acordar com cheirinho de café passado. Para isso, você precisa de uma cafeteira de até 1000W e um plugue de tomada inteligente.

É preciso deixar o botão da cafeteira ativado. Assim, quando o plugue for ligado pela manhã, ela também ligará.

Para programar a rotina:

Vá ao aplicativo da Alexa, clique em "mais" no canto inferior direito >> rotinas >> símbolo de "+" no canto superior direito.

Em "insira um nome para a rotina", escreva "cafeteira" e depois clique em "avançar".

Em "quando isto acontecer", clique em "agenda" >> hora >> repetir: "todos os dias" >> selecione o horário em que você acorda >> avançar.

Em "adicionar ação", clique em "casa inteligente" >> plugues >> smart plug >> ativado >> avançar.

Salvar.

Copie essa rotina direto no seu app Alexa: https://alexa.amazon.com/routines/shared/lJLfI6fXRSyxykaWW78vrA

2. Acender a luz para seu pet não ficar no escuro

Se você sai de casa para trabalhar, volta só à noite e não gosta de deixar o seu bichinho de estimação no escuro, a Alexa pode te ajudar.

Você pode programar uma rotina para que ela acenda as lâmpadas inteligentes de um ou mais cômodos todos os dias no horário do pôr do sol.

No aplicativo da Alexa, clique em "mais" no canto inferior direito >> rotinas >> símbolo de "+" no canto superior direito.

Em "insira um nome para a rotina", escreva "luz do pet" e depois clique em "avançar".

Em "quando isto acontecer", clique em "agenda" >> pôr do sol >> localização: "casa" >> diferença de horário: "0" >> repetir: "todos os dias" >> avançar.

Em "adicionar ação", clique em "casa inteligente" >> luzes >> selecione a(s) lâmpada(s) do cômodo que você deseja que fique claro >> potência: "ativado" >> avançar.

Salvar.

Copie essa rotina direto no seu app Alexa: https://alexa.amazon.com/routines/shared/eKrAoBqzQT-p4tjCajovJg

3. Acender a luz da entrada ao chegar

Você pode programar a Alexa para acender a luz de entrada da sua casa quando você diz "cheguei". Assim, se você estiver com as mãos ocupadas e não conseguir ligar o interruptor, não vai precisar entrar no escuro.

No aplicativo da Alexa, clique em "mais" no canto inferior direito >> rotinas >> símbolo de "+" no canto superior direito.

Em "insira um nome para a rotina", escreva "cheguei" e depois clique em "avançar".

Em "quando isto acontecer", clique em "voz" >> escreva: "cheguei" >> avançar.

Em "adicionar ação", clique em "casa inteligente" >> luzes >> selecione a(s) lâmpada(s) do cômodo que você deseja que acenda >> potência: "ativado" >> avançar.

Salvar.

Copie essa rotina direto no seu app Alexa: https://alexa.amazon.com/routines/shared/41ZjMQslQB-GO5db9Z8igQ

4. Ligar o ventilador

Quem vive em cidades quentes vai aproveitar muito bem essa rotina da Alexa. Você pode deixar o seu ventilador ligado a um plugue de tomada inteligente. Assim, quando estiver com calor, é só pedir para a Alexa "dar uma refrescada" sem precisar se levantar do sofá.

No aplicativo da Alexa, clique em "mais" no canto inferior direito >> rotinas >> símbolo de "+" no canto superior direito.

Em "insira um nome para a rotina", escreva "ventilador" e depois clique em "avançar".

Em "quando isto acontecer", clique em "voz" >> escreva: "dá uma refrescada" >> avançar.

Em "adicionar ação", clique em "casa inteligente" >> plugues >> smart plug >> ativado >> avançar.

Salvar.

Copie essa rotina direto no seu app Alexa: https://alexa.amazon.com/routines/shared/TgxBr4R1SbeQocS7za6RDg

5. Dizer boa noite para desligar tudo

Chegou a hora de se deitar e é só desejar "boa noite" para que a Alexa desligue todas as lâmpadas e outros dispositivos inteligentes que você tenha em casa.

No aplicativo da Alexa, clique em "mais" no canto inferior direito >> rotinas >> símbolo de "+" no canto superior direito.

Em "insira um nome para a rotina", escreva "boa noite" e depois clique em "avançar".

Em "quando isto acontecer", clique em "voz" >> escreva: "boa noite" >> avançar.

Em "adicionar ação", clique em "casa inteligente" >> todos os dispositivos >> escolha as lâmpadas >> potência >> desativado.

Volte para todos os dispositivos e escolha tudo o que deseja que seja desligado ao dizer "boa noite" e selecione "desativado" para todos.

Salvar.

Copie essa rotina direto no seu app Alexa: https://alexa.amazon.com/routines/shared/BF5rfxx4SRaK8SlglMZNbg

*Com informações de conteúdo publicado em 12/09/2023.

