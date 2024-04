Acabou o plano de internet? Aprenda como descobrir redes Wi-Fi gratuitas perto de você

Se você está viajando para outro país ou se você estourou seu pacote de dados e não está perto do Wi-Fi de casa, talvez a solução seja encontrar uma rede de Wi-Fi gratuita por perto - numa praça, café, bar ou outros locais públicos. Para isso, existem aplicativos para Android e iOS que ajudam a localizar e acessar redes Wi-Fi abertas. Em geral, basta permitir que o aplicativo identifique sua localização para ser apresentado a todos os hotspots por perto com acesso livre.

Tal como o Waze, a maioria dos aplicativos funciona de forma colaborativa, com os próprios usuários informando as senhas das redes Wi-Fi disponíveis em locais públicos. Isso significa também que as informações podem estar incorretas ou desatualizadas, então as opções disponíveis nem sempre são garantidas, especialmente se você estiver em uma área com poucos pontos de acessos. Além disso, essas redes podem ameaçar a privacidade e a segurança digital - então, todo cuidado é pouco.

WiFi Finder

Além de mostrar as redes Wi-Fi de acesso público, ainda informa o tipo de local em que ela está instalada, a intensidade do sinal e a velocidade do download e upload, indicando quais atividades são adequadas para sua performance. Na versão paga, também oferece a função de recursos offline, que permite baixar os mapa e as informações para serem utilizadas quando estiver sem internet.

Disponibilidade: Android e iOS

Preço: gratuito (com anúncios) ou pago: R$ 9,90 para eliminar anúncios, R$ 12,90 para mapas offline, dentre outras opções

Outras funcionalidades: Teste de velocidade

WiFi Map

Útil para viagens internacionais, o app é uma espécie de canivete suíço para turistas. Dentre suas principais funções está o mapa com indicações de pontos de Wi-Fi disponíveis, incluindo opção de teste de velocidade.

- Preço: gratuito (com anúncios) ou R$ 99,99 por ano

- Disponibilidade: Android e iOS

- Outras funcionalidades: eSim, VPN, conversor de taxas de câmbio, relógio mundial, calculadora de gorjetas etc

Wi-Fi Master

O app apresenta tanto redes públicas quanto privadas, embora as senhas sejam disponibilizadas apenas para os hotspots abertos. Além de permitir a conexão com os pontos de acesso, também oferece um navegador de internet integrado.

- Preço: gratuito

- Disponibilidade: Android e iOS

- Outras funcionalidades: navegador de internet