Xi diz que ninguém pode impedir "reunião familiar" entre China e Taiwan

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, disse ao ex-presidente de Taiwan Ma Ying-jeou nesta quarta-feira que a interferência externa não pode impedir a "reunião familiar" entre os dois lados do Estreito de Taiwan e que não há questões que não possam ser discutidas.

Desde que o governo derrotado da República da China fugiu para Taiwan em 1949, após perder uma guerra civil para os comunistas de Mao Zedong, nenhum líder taiuanês em exercício visitou a China.

Ma, presidente de 2008 a 2016, tornou-se no ano passado o primeiro ex-líder taiuanês a visitar a China e agora está em sua segunda viagem ao país, em um momento de tensão militar latente no estreito.

Já era previsto que Ma se encontrasse com Xi desta vez, após se reunir pela primeira vez com o líder chinês em Cingapura no final de 2015 para uma cúpula histórica pouco antes da eleição da atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Ao se encontrar com Ma no Grande Salão do Povo de Pequim, onde os líderes estrangeiros normalmente conversam com as principais autoridades chinesas, Xi disse que as pessoas de ambos os lados do estreito são chinesas.

"A interferência externa não pode impedir a tendência histórica de reunião do país e da família", disse Xi, em comentários relatados pela imprensa taiuanesa.

Xi não entrou em detalhes, mas, na terminologia chinesa, a referência à interferência externa em relação a Taiwan geralmente tem como objetivo o apoio que Taipé recebe de países ocidentais, como os Estados Unidos.

"Não há rancor que não possa ser resolvido, nenhum problema que não possa ser discutido e nenhuma força que possa nos separar."

A China nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob seu controle e tem elevado a pressão militar e política a fim de reafirmar suas reivindicações de soberania sobre a ilha.

Ma disse a Xi que as tensões têm causado desconforto para muitos taiuaneses.

"Se houver uma guerra entre os dois lados, será insuportável para o povo chinês", disse Ma, usando um termo que se refere às pessoas que são etnicamente chinesas em vez de sua nacionalidade.

"Os chineses de ambos os lados do estreito têm sabedoria suficiente para lidar com todas as disputas pacificamente e evitar entrar em conflito."

Em resposta ao encontro, o Conselho de Assuntos da China Continental de Taiwan, que determina a abordagem política da ilha em relação à China, disse que lamentava profundamente o fato de Ma não ter transmitido publicamente a insistência do povo de Taiwan em defender a soberania e o sistema democrático da República da China, que continua sendo seu nome formal.

Pequim deve parar de intimidar Taiwan e resolver suas diferenças com Taipé por meio de um diálogo respeitoso e racional, acrescentou.

(Redação de Pequim)