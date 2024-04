Wall St cai cerca de 1% depois de dados quentes sobre os preços ao consumidor

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street caíam nesta quarta-feira, depois que uma leitura de inflação nos Estados Unidos mais forte do que o esperado diminuiu as expectativas de que o Federal Reserve dê início ao seu ciclo de afrouxamento monetário em junho.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em março sobre o mês anterior, em comparação com aumento de 0,3% esperado pelos economistas consultados pela Reuters. Na base anual, o índice avançou 3,5%, contra expectativa de 3,4%.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o núcleo do índice aumentou 0,4% em março, contra projeção na pesquisa de um avanço de 0,3%. Em termos anuais, o aumento foi de 3,8%, ante expectativa de 3,7%.

"Os dados foram mais fortes do que o esperado, tanto o número principal quanto o núcleo... isso é indicativo de inflação persistente e do potencial para que o Fed faça menos cortes ou não faça nenhum em 2024", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

"Não acho que isso indique a necessidade de um aumento da taxa, mas as ações precisam ser reavaliadas para um ambiente diferente que está se apresentando com esses dados inflacionários."

Os rendimentos dos títulos públicos dispararam após a divulgação dos dados, com a nota de 10 anos voltando a subir para 4,4806% - seu nível mais alto desde novembro passado.

Operadores reduziram as apostas de que o Fed cortará a taxa de juros em junho após a divulgação do índice de inflação, estimando que o banco central esperará até setembro para fazer um corte.

A ata da reunião de março do Fed, na qual ele manteve sua orientação de três cortes nos juros este ano, será divulgada nesta quarta e pode ser fundamental para avaliar a posição do banco central quanto ao afrouxamento monetário.

O Dow Jones caía 1,01%, a 38.490,78 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,88%, a 5.164,23 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,94%, a 16.153,73 pontos.