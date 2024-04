Veste: importação de roupas não afeta mercado de alta renda

O CEO da Veste, Alexandre Afrange, disse que a importação de roupas não afeta as lojas do grupo, destinadas para clientes de alta renda. O conglomerado é dono das varejistas Dudalina, Le Lis, John John e BO.BÔ e foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia.

O que ele disse

Consumidores das lojas não são os mesmos das plataformas. Na entrevista, o executivo afirmou que os consumidores das plataformas chinesas não são os mesmos que procuram por produtos em lojas da Veste.

Nosso público é de mais alta renda, o que traz uma certa segurança diante de movimentações macroeconômicas, que acabam nos afetando de maneira mais branda por estarmos em um segmento mais resiliente da população .

Alexandre Afrange, CEO da Veste

Produtos vendidos nas plataformas não impactam vendas das marcas. Afrange explicou que o programa Remessa Conforme, criado para a isenção de importações com valor inferior a US$ 50, não afeta os negócios do grupo. Ainda assim, ele defendeu a necessidade de uma reforma tributária para beneficiar o setor da moda no Brasil.

Esse modelo não afeta o nosso segmento diretamente, porque trabalhamos com o público de alta renda, mas entendo que deveria ter uma taxação sobre esses produtos importados para existir uma igualdade tributária.

Alexandre Afrange, CEO da Veste

Preço é condizente com o produto oferecido. Ele também negou que as peças das marcas tenham preços elevados e disse que o preço é condizente com todas as etapas de produção. O CEO da Veste citou a atual cotação do dólar para arcar com a matéria-prima importada e a tributação que incide sobre a indústria nacional como fatores que impactam nos valores finais dos produtos.

Desoneração da folha de pagamento não preocupa, mas pode encarecer os produtos. Ao comentar sobre o possível fim da desoneração da folha de pagamentos da categoria, o executivo observou que o movimento não é resultado de preocupação. Afrange, no entanto, vê a decisão com potencial para encarecer toda a cadeia que integra o ramo da confecção.

Foco na qualidade

Produtos de primeira linha. Segundo o CEO da Veste, a empresa está comprometida com a qualidade das roupas que integram as marcas do grupo. Afrange vê a decisão como outro diferencial sobre os produtos importados.