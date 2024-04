Vendas do varejo em março caem 1,1% sobre um ano antes, diz Cielo

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo em março tiveram queda de 1,1% sobre um ano antes, descontada a inflação, informou a empresa de meios de pagamentos Cielo, nesta quarta-feira.

A companhia, que apura o indicador mensal de vendas no varejo ICVA com base no movimento de comerciantes credenciados na sua plataforma, afirmou que o "resultado só não foi mais negativo porque comércios mais impactados pela Páscoa...registraram crescimento nas vendas".

Apenas a região Sul teve resultado positivo em março pelo critério deflacionado, mostrando crescimento de 0,3% nas vendas. A maior queda ocorreu no Centro-Oeste(-1,8%), seguida por Norte (-1,6%), Sudeste (-1,4%) e Nordeste (-1%), segundo comunicação da Cielo.

Bens duráveis amargaram retração de 5,3% e o setor de serviços teve baixa de 4,3% nas vendas, segundo a apuração da companhia. O segmento de bens não duráveis teve alta de 2%.

(Por Alberto Alerigi Jr.; )