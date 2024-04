Universidades italianas ocupam 7º lugar entre melhores do mundo

ROMA, 10 ABR (ANSA) - O ensino superior oferecido pelo sistema universitário italiano é o sétimo melhor do mundo e o segundo mais apreciado da União Europeia, de acordo com a 14ª edição da classificação Qs World University Rankings divulgada nesta quarta-feira (10).

Segundo o ranking, a nível global, a Itália ficou atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemanha, Austrália e Canadá.

A Universidade La Sapienza de Roma se confirmou, pelo quarto ano consecutivo, como a melhor em estudos clássicos e história antiga, com uma pontuação de 99,5 - superior a do ano passado -, pelo melhor desempenho nas disciplinas.

O ranking analisa 55 assuntos agrupados em cinco grandes áreas temáticas, tendo em conta - entre outras coisas - a reputação acadêmica A universidade localizada na capital da Itália é a mais representada no ranking com 47 disciplinas (no ano passado eram 43), distribuídas pelas cinco áreas, num total de 52 pontuações adquiridas.

Além disso, o departamento de medicina da Universidade de Milão também está entre os centros italianos de excelência. (ANSA).

