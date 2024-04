Um modesto mecânico bósnio realiza sonho de infância e compra um 'Fórmula 1'

Desde menino, Himzo Beganovic sempre sonhou em ter um carro de Fórmula 1 e poder pilotá-lo... até que um dia encontrou um anúncio e comprou uma réplica, a única na Bósnia-Herzegovina.

Este modesto mecânico de 36 anos, amante da velocidade, viajou a Sarajevo com o único objetivo de buscar seu carro, decorado com as cores vermelhas da Ferrari e construído durante dois anos por um compatriota, respeitando plenamente as dimensões e o design de um verdadeiro F1.

"Sempre quis ter um Fórmula 1, estacioná-lo em frente à minha casa e poder dar uma volta de vez em quando", explica Beganovic, que mora em Kljuc, no noroeste do país, e é conhecido por todos como 'Zizi'.

Não satisfeito por ter comprado uma réplica um tanto rudimentar de um F1, 'Zizi' já planeja fazer mudanças para aprimorar o carro, que é capaz de atingir 200 km/h.

Para começar, ele quer trocar o motor atual, um diesel de 1.600 cm3 de um Golf, por outro de um Audi a gasolina de 2.800 cm3, além de instalar câmbio automático e pneus mais parecidos com os da F1.

- Fã de Schumacher -

"Quando você pilota o Fórmula 1, tem a impressão de estar voando. Você fica colado no chão... mas falta um pouco de som, um motor mais potente, para parecer mais real", explica.

"Ele é o único na Bósnia. Às vezes eu o levo para outras partes do país. As pessoas chegam, tiram fotos, me fazem perguntas. A sensação é indescritível", diz com orgulho este fã de Michael Schumacher, o piloto alemão que conquistou sete mundiais entre 1994 e 2004, cinco delas com a Ferrari.

Em homenagem a Schumacher, que sofreu um grave acidente de esqui em 2013, Beganovic queria seu F1 no mesmo vermelho da Ferrari.

"Quando você coloca um motor alemão com engenhosidade bósnia, você ganha um carro italiano", brinca 'Zizi'.

