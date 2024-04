Efeito lifting: testamos truque viral com corretivo que 'levanta' o rosto

O corretivo geralmente é usado na maquiagem para disfarçar olheiras e manchas na pele, mas uma técnica que viralizou nas redes sociais propõe usar esse tipo de produto para dar a sensação de "levantar" o rosto, como um efeito lifting.

O truque foi assunto do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa, no sábado (6). No episódio, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testou a técnica. Confira a seguir o resultado do teste e ainda algumas sugestões de corretivos líquidos bem avaliados por consumidores da Amazon, parceira do UOL.

Técnica do efeito lifting: como foi o teste?

O truque que viralizou nas redes sociais consiste em passar o corretivo em quatro pontos do rosto.

Um pouco abaixo do canto interno dos olhos. Abaixo do canto externo dos olhos, em direção à sobrancelha. Abaixo do nariz, no lugar conhecido como "bigode chinês". Do canto da boca em direção à orelha.

Depois, a ideia é usar uma esponja ou um pincel para espalhar. Como resultado, a apresentadora aprovou a técnica que virou trend. "De hoje em diante, usaremos o corretivo 'face lifting'. Olha aqui, parece que estou muito mais descansada", elogia. Vanessa ainda destaca que, para fazer esse truque, é bom que o corretivo não seja muito mais claro que o tom da pele, para não obter muito contraste.

No Lab da Beleza, publicado às terças e sábados, Vanessa Rosa explora trends das redes sociais, testa produtos e mostra opções mais baratas de produtos gringos populares. São sempre vídeos de curta duração, que unem informação e bom humor.

Gostou do truque? Conheça seis produtos para testar

Fórmula com retinol vegetal, Niacinamida, Pantenol e Biocolágeno.

Disfarça olheiras, sinais de cansaço e uniformiza o tom da pele.

Acabamento matte.

Com manteiga de karitê e vitamina E.

Vegano e livre de crueldade animal.

Promete alta cobertura.

Produto hipoalergênico.

Textura fina e efeito matte.

Controla a oleosidade da pele.

Promete cobertura por até 10 horas.

Promete 12 horas de cobertura média a alta.

Textura matte e toque aveludado.

Oil free e sem fragrância.

Produto hipoalergênico.

