Tales: Bolsonaristas que se dizem patriotas estão na coleira de Elon Musk

A aprovação de uma moção de louvor a Elon Musk revela que os deputados bolsonaristas estão na coleira do dono do X (antigo Twitter), disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (10).

Musk falou que 'Lula está na coleira de Alexandre de Moraes'. Mas está ficando claro que esses bolsonaristas, que se dizem patriotas, estão na coleira do Musk. No momento, eles estão festejando e se colocando a reboque de Elon Musk.

Eles estão raciocinando o seguinte: 'Vamos usar essa polêmica e colocá-la na mídia para nosso ato nas ruas'. Isso acaba sendo o grande mote para inflar o ato bolsonarista em 21 de abril. Se eu fosse militante da esquerda ou membro do governo, tentaria baixar essa bola para evitar essa estratégia deles. Tales Faria, colunista do UOL

A moção foi aprovada na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Na sessão, houve bate-boca entre deputados Gilvan da Federal (PL-ES) e Glauber Braga (PSOL-RJ). Para Tales, a discussão ilustra bem a ligação entre o bolsonarismo e Musk.

É curioso, porque essa comissão [de Segurança Pública] é toda composta pela bancada da bala, que evidentemente é bolsonarista. O presidente da comissão Alberto Fraga [PL-DF] estava se mostrando bastante ponderado em relação à atitude desse deputado [Gilvan da Federal] que estava com a bandeira do Brasil nas costas.

O deputado [Glauber Braga] estava falando sobre a relação da família Bolsonaro com as milícias. Isso é um fato inegável diante das pessoas da milícia que trabalharam para Flávio Bolsonaro ou no próprio gabinete. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Musk trata Brasil como "mãe Joana's house" e deputados concordam

Para Josias de Souza, a aprovação da moção pelos parlamentares corrobora a posição de Elon Musk, que trata o Brasil como "terra de ninguém".

Essa reunião ocorreu no mesmo dia em que a defesa do X Brasil encaminhou ao STF uma petição na qual faz uma interpretação monstruosa da legislação brasileira. Isso é muito vergonhoso. Na prática, é como se os deputados estivessem concordando com a forma como Musk trata o Brasil. Ele imagina que isso aqui é uma 'mãe Joana's house', em que ele pode fazer o que bem entender e desrespeitar o Judiciário. Não dá para contemporizar com um personagem assim, muito menos aprovar moção de louvor. Josias de Souza, colunista do UOL

