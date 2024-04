Tales: Gilmar indica que denúncia da PGR contra Bolsonaro está próxima

O ministro do STF Gilmar Mendes dá indícios de que a PGR está próxima de oferecer denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso das articulações golpistas, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta quarta-feira (10).

Gilmar deu as declarações em entrevista à Rádio CBN.

Uma declaração dessas do Gilmar Mendes sinaliza que a Procuradoria deve estar realmente muito próxima de oferecer uma denúncia. Acho que Gilmar Mendes não viria a público falar que já há elementos, inclusive técnico, para apresentação de denúncia.

A primeira pergunta que vem é a seguinte: vai apresentar denúncia contra o Bolsonaro sem ter apresentado ainda a denúncia contra os chefes militares envolvidos na articulação golpista? [...] Ou vai ser tudo junto? Os militares com Bolsonaro?

Quando ele fala em apresentar a denúncia, ele está citando indícios de prova, e não está citando prova. Ele vai poder se defender dizendo isso: 'Eu não disse que Bolsonaro é culpado. Eu disse que há indícios suficientes de que ele possa estar envolvido nesse golpe e isso cabe uma apresentação de denúncia'.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: