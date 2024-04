"Taca-le pau": criador de bordão compra caminhão 10 anos depois

Há pouco mais de uma década, um vídeo que mostrava duas crianças brincando chamou a atenção da internet. Primos, elas eram Leandro Beninca, na época com 9 anos, e Marcos Joaquim Martinelli, de 11 anos. Leandro narrou Marcos descendo o "morro da vó Salvelina" em um carrinho e viralizou com a frase "taca-le pau".

Agora, com 19 anos, ele irá finalmente andar com um veículo só seu, após ter comprado um caminhão Mercedes-Benz.

A conquista

Em sua página no Instagram, Leandro publicou recentemente uma imagem ao lado da família à frente de seu novo caminhão.

"Sonho realizado, só agradecer a minha família", disse o jovem da cidade de Rio do Campo, em Santa Catarina.

O caminhão inclusive possui um adesivo no para-brisa, com "taca-le pau, Leandro Beninca".

Entretanto, o local que o fez famoso foi Taió, onde fica a residência de sua avó. Lá, em 2014, com seu sotaque regional forte e toda sua naturalidade, ele gravou o vídeo que lhe fez famoso.

Até hoje, o vídeo acumula 8,4 milhões de visualizações.

