Mentir sobre uso, sofrer ao parar: sinais de que você pode estar viciado

Ele pode ser em jogos, comida, bebida alcoólica, cigarro, celular, sexo, compras ou até mesmo em fofoca. O vício pode se expressar de várias formas na sociedade. O problema é que quando não tratado corretamente, pode desencadear uma série de problemas de saúde.

Médicos psiquiatras e psicólogos ouvidos pelo VivaBem apontam que a dependência têm crescido nos últimos anos no Brasil. Entretanto, a maior parte dos pacientes somente procura ajuda tardiamente, quando o quadro já está mais grave.

Tadeu Lemos, médico psicofarmacologista da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), ressalta que o primeiro sinal de que uma pessoa está viciada em algo é quando ela deixa de se preocupar corriqueiramente com tarefas importantes e busca apenas satisfazer sua dependência.

É o caso, por exemplo, de uma pessoa viciada em entorpecentes ou bebidas alcoólicas, que deixa de se alimentar corriqueiramente para consumir a droga.

Todavia, engana-se quem pensa que os vícios mais comuns estejam atrelados apenas a entorpecentes e bebidas alcoólicas. "Com o avanço da tecnologia, tem crescido muito o vício em jogos, celular e redes sociais. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está viciada", diz Valdir Ribeiro Campos, médico psiquiatra e professor do departamento de clínica médica da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo).

Nesses casos, os sinais mais comuns de um estágio avançado do vício se caracterizam por agressividade ou ansiedade do dependente ao não estar conectado.

É como uma pessoa viciada em cigarro que durante o voo quer fumar, mas não consegue. Você percebe que ela está dependente quando começa a passar mal por não conseguir fumar. O próprio corpo dá sinais. Carla de Cassia Carvalho, professora e pesquisadora da Faculdade de Psicologia da UFPA (Universidade Federal do Pará)

Sinais que você pode estar viciado

Como forma de ajudá-lo a saber se você é uma pessoa viciada em algo, o VivaBem listou uma série de sinais para ficar em alerta. Confira:

Deixar de fazer coisas de que gostava

Um dos primeiros sinais de que uma pessoa pode estar viciada é quando ela deixa de fazer coisas de que gostava. Esse sinal também pode indicar transtornos mentais e deve ser um indicativo de alerta para familiares.

Segundo Campos, a pessoa vai deixando atividades que eram prazerosas para focar apenas no vício. "Pessoas com dependência em jogos, por exemplo, geralmente sentem muita ansiedade e ficam horas conectadas sem perceber." É o caso da criança que gostava de jogar futebol com os amigos, mas agora fica só em casa jogando videogame.

Abstinência ao tentar parar

Outro indicativo é a abstinência quando a pessoa tenta parar de adotar a atitude viciante. Corriqueira entre as pessoas que são dependentes de álcool, entorpecentes ou cigarro, a abstinência também pode acontecer com outros vícios.

Uma pessoa viciada em compras, por exemplo, ao tentar parar de comprar, tende a ter alteração no humor, perda de autoestima e ficar mais deprimida.

"Uma característica corriqueira é a pessoa ter um desejo tão grande que não consegue controlar sozinha. Nesses casos, ela tem grandes chances de estar viciada e deve procurar ajuda", diz Carvalho.

Quantidade cada vez maior

Outra forma de descobrir se você está viciado em algo é acompanhar o quanto aumentou o seu consumo da substância no decorrer dos últimos meses. Isso porque, normalmente, uma pessoa viciada, em um primeiro momento, tende a não notar o seu grau dependência.

Por exemplo, ao mesmo tempo que passa a viver cada vez mais em função do uso do álcool, a pessoa dependente também ingere mais a substância. O mesmo ocorre com quem sofre do vício em tecnologia, que passa a ficar cada vez mais tempo conectado.

Forma de escapar dos problemas

Colocar álcool, drogas, cigarro ou compras como forma de solucionar seus problemas é um indicativo de alerta. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por alguém para findar com a dependência é voltar a pensar que consegue vencer seus problemas sem ter a atitude viciante.

Isso ocorre porque o vício funciona como uma recompensa no cérebro do dependente. "A compulsão é um sintoma de quem tem vício", afirma Campos.

Mentir e manter segredo

Outro sinal de que o vício pode estar em estágio mais grave é quando a pessoa sabe que está dependente daquilo, mas passa a mentir para a sua família ou amigos, para conseguir reiteradamente praticar o ato de dependência sem ser interrompido.

É o caso também de quem já foi advertido por alguém sobre o vício, mas passa a fazer às escondidas a atitude.

O que causa um vício?

Estudos mostram que questões genéticas, biológicas e psicológicas são essenciais para o desenrolar de um quadro de dependência.

Para se ter uma ideia, no caso de entorpecentes, pesquisas revelam que algumas pessoas possuem tendência para ter problemas de dependência antes mesmo se usar as substâncias. A explicação, segundo pesquisadores, está relacionada com problemas nas funções cerebrais de autocontrole.

"Além disso, sabemos que cerca de 50% das pessoas que possuem dependência química têm ao menos um transtorno mental", afirma Tadeu Lemos.

Outros vícios também podem ser desencadeados, como uma resposta à dor emocional vivenciada pela pessoa, que tende a amenizar a ansiedade praticando um ato de dependência, como comprar, jogar ou comer.

Como funciona o tratamento

Pesquisadores ouvidos pelo VivaBem dizem que cada dependente precisa ser avaliado por um psicólogo ou médico psiquiatra para definição do tratamento.

No entanto, segundo Lemos, o primeiro estigma que precisa ser combatido é de que vício é uma escolha. "Vício ou dependência é uma doença", ressalta.

Carvalho explica que, em regra, o tratamento de pessoas com vício consiste em psicoterapia e, em casos mais graves, psicofármacos. "O estímulo a exercícios físicos e a busca pelo autoconhecimento para a pessoa melhor lidar com sua saúde mental nos momentos que vem a compulsão também devem ser incentivados."