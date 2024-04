Setor de seguros cresce 17,3% no 1º bimestre e arrecada R$ 68,29 bi, mostra Susep

O setor de seguros cresceu 17,3% nos dois primeiros meses de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep). A arrecadação total no primeiro bimestre do ano foi de R$ 68,29 bilhões, segundo a autarquia.

Nos seguros de danos e pessoas, a arrecadação cresceu 12,7%, para R$ 32,14 bilhões. O número não inclui o VGBL, seguro de pessoas que é vendido através das empresas de previdência complementar.

Os números foram puxados pelos seguros de pessoas, que cresceram 23,1% em um ano. Os seguros de danos cresceram menos, 10,7%, sendo que o seguro auto arrecadou R$ 8,81 bilhões, alta de 4,6% em um ano.

Ainda segundo a Susep, o retorno de recursos à sociedade, através do pagamento de indenizações e benefícios, foi de R$ 38,99 bilhões em janeiro e fevereiro. Houve crescimento de 1,56% em relação ao mesmo período do ano passado.