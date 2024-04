Recebe o Pé-de-Meia? Especialistas dão dicas de como usar bem o dinheiro

A época em que os estudantes mais abandonam a escola é durante o ensino médio. A evasão escolar, nessa etapa, é de 5,9%, conforme o Censo Escolar divulgado pelo ministério da Educação em fevereiro deste ano. Para mudar essa realidade, foi lançado o programa Pé-de-Meia, que pagará até um total de R$ 9.200 para os estudantes que completarem o ensino médio e fizerem o Enem, ao longo de três anos. Especialistas fazem recomendações para os estudantes que vão receber o dinheiro do governo federal.

Como os estudantes recebem o dinheiro

A responsabilidade pela abertura das contas é da Caixa. Segundo o banco, o benefício é creditado em conta poupança digital, aberta automaticamente em nome dos estudantes, sem a necessidade de comparecimento às agências. Os valores podem ser movimentados pelo próprio estudante pelo aplicativo CAIXA Tem.

Menores de idade precisam de autorização para o acesso. No caso de estudantes com menos de 18 anos, o responsável legal deve autorizar a movimentação da conta pelo próprio aplicativo, por meio da opção "Programa Pé-de-Meia - Permitir acesso a um menor".

Em alguns casos é preciso ir a uma agência. Quando o responsável legal não for o pai ou a mãe do estudante, o processo para consentimento deverá ser realizado em uma agência da CAIXA.

Quais os valores recebidos pelo Programa Pé-de-Meia

O valor total do benefício pode chegar a R$ 9.200, se o estudante cumprir todos os requisitos. Veja abaixo quais os incentivos pagos pelo programa:

Incentivo Matrícula: R$ 200 pagos em parcela anual.

R$ 200 pagos em parcela anual. Incentivo Frequência: R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200. Excepcionalmente, em 2024, serão pagas oito parcelas do incentivo.

R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200. Excepcionalmente, em 2024, serão pagas oito parcelas do incentivo. Incentivo Conclusão: R$ 1.000 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000 O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio.

R$ 1.000 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000 O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio. Incentivo Enem: R$ 200 pagos em parcela única.

Como utilizar o dinheiro, de acordo com especialistas

Parte do dinheiro será liberada após conclusão do ensino médio. Como a parte do dinheiro referente ao incentivo de conclusão será disponibilizada para uso apenas após o término do curso, mesmo os alunos que vão ajudar em casa terão um saldo guardado quando terminarem o ensino médio. Por isso o jovem já pode pensar em como utilizar o dinheiro e o que ele possibilita.

Incentivo para estudar. O valor recebido pela conclusão pode ser um incentivo para continuar os estudos, avalia Caramico: "Esses R$ 3,2 mil é um tempinho de aluguel ou uma pensão, ajuda numa passagem de ônibus e a comer durante um período, quando entrar na faculdade. Então, esse é um planejamento que pode começar a ser feito. Dar esse incentivo para o jovem é como virar e falar assim 'ó, você pode fazer faculdade, sabia?'", afirmou o especialista.

Além disso, o estudante pode pensar em utilizar o dinheiro para ter independência: "Normalmente, o estudante vai concluir o ensino médio próximo da idade dos 18 anos, então ele já é dono do dinheiro dele. Isso pode dar uma liberdade tão grande a ponto, por exemplo, dele sair de casa, se está num ambiente ruim para ele", avaliou Caramico.

Valor pode ser entrada para serviços financeiros

O dinheiro recebido pelo programa pode ser o primeiro acesso dos jovens a serviços financeiros: "Os estudantes poderão administrar estes valores na sua conta pelo aplicativo da Caixa, o que traz desafios e oportunidades. Entre os desafios, estão a facilidade de obter crédito (que pode causar endividamento) e o risco de se envolverem em fraudes", afirmou a especialista em investimentos Anna Luisa Carvalho.

Vale gastar com o que realmente importa. Por isso, para quem puder dispor de um valor mensal disponível, os especialistas recomendam conter a vontade de comprar bens de uso supérfluo e gastar com itens que acrescentam ao seu desenvolvimento pessoal ou poupar para depois do ensino médio: "Ele pode comprar livros, ou pode pagar um plano de internet pelo celular para pesquisar", exemplificou Caramico.

Guardar um pouco por mês. Para os alunos que vão gerenciar o dinheiro para gastos próprios, é importante começar a poupar, ainda que pouco ao mês. Anna Luisa Carvalho fez uma simulação de rendimento do dinheiro, caso o estudante consiga poupar R$ 40 por mês, durante o ensino médio. Para isso, basta o estudante deixar o dinheiro na poupança, não é necessário fazer nenhuma movimentação. Veja abaixo:

Valor mensal: R$ 40

Prazo: 3 anos

Taxa de juros: 7% a.a. (a Poupança superou esta rentabilidade nos últimos 12 meses)

Valor investido: R$ 1.440,00

Valor final: R$ 1.592,06

Outras opções de investimento. A própria Caixa também tem opções de investimento, caso o jovem queira procurar por um produto com um rendimento maior e de baixo risco, como um CDB. Não é necessário abrir conta em outra instituição financeira. Caramico indica: "O ideal seria o deixar o dinheiro na poupança por um tempo, e quando tiver um valor um pouquinho maior, por exemplo, uma vez por ano, ele transferir aquele valor da poupança para uma aplicação melhor, porque aí ele já vai ter mais dinheiro, e vai ter acesso a mais produtos", concluiu.