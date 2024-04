Produção de motos volta a crescer em março e fecha 1º tri com alta de 10,3%, diz Abraciclo

A produção de motos no País voltou a crescer no mês de março e encerrou o primeiro trimestre com uma alta de 10,3% em relação ao mesmo período de 2023. No total, foram 438.038 unidades produzidas entre janeiro e março, melhor desempenho dos últimos 13 anos.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 10, pela Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motos do polo industrial de Manaus (AM), onde se concentra a maior parte da produção nacional do veículo.

Houve alta de 11,3% na produção na passagem de fevereiro para março deste ano. Na comparação com março de 2023, a alta foi de 2,5%, também segundo a Abraciclo.

"A tendência é que esse ritmo seja mantido ao longo do ano, porque a procura pela motocicleta como solução de mobilidade ou para o trabalho segue em alta, mantendo o mercado aquecido", afirmou o presidente da associação, Marcos Bento.

A projeção da Abraciclo é que, ao final do ano, sejam produzidas 1,69 milhão de unidades, uma alta de cerca de 7,4% em relação a 2023.

Além do impulsionamento do setor pelo crescimento do mercado de delivery, o presidente da Abraciclo avalia que a produção e a venda de veículos sobre duas rodas têm sido beneficiadas pelo contexto recente de juro e inflação em queda.

O cenário, pontuou Bento, contribuiu para o aumento das vendas de motos na modalidade parcelada. Segundo ele, a proporção desse tipo de venda em relação ao total comercializado passou de 34% em 2022 para 37% em 2023.

No primeiro trimestre, foram licenciadas 432.032 motos, uma alta de 21,1% em relação ao mesmo período de 2023, também o melhor desempenho dos últimos 13 anos. Só no mês de março foram 152.719 motocicletas vendidas no varejo, alta de 4,6% na comparação interanual e de 12% em relação a fevereiro.