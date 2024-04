Produção da 3R no 1º tri cai 5,4% sobre trimestre anterior

SÃO PAULO (Reuters) - A petrolífera 3R produziu 51.540 barris de óleo equivalente por dia no primeiro trimestre, uma queda de 5,4% sobre o desempenho do trimestre anterior, mas com forte avanço na comparação com os 26.455 boed dos três primeiros meses de 2023.

Em março apenas, a produção da empresa somou 50.426 boed, crescimento de 5,3% ante fevereiro.

A companhia informou nesta quarta-feira que o principal complexo operacional, o Potiguar, teve queda de produção de 8% em março sobre fevereiro, afetado por "intermitências no abastecimento elétrico dos ativos onshore, em razão de problemas operacionais da distribuidora local e por efeitos das fortes chuvas registradas na região durante o mês de março".

Mais cedo, 3R e Enauta anunciaram memorando de entendimento que dá 30 dias de exclusividade para discussões em torno de uma combinação das duas companhias.

(Por Alberto Alerigi Jr.)