Presidente das Filipinas diz que cúpula com EUA e Japão incluirá cooperação no Mar do Sul da China

MANILA (Reuters) - A próxima cúpula trilateral entre Estados Unidos, Filipinas e Japão incluirá um acordo para manter a segurança e a liberdade de navegação no Mar do Sul da China, disse o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., nesta quarta-feira.

Marcos partiu para Washington nesta quarta-feira para conversas com o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

O líder filipino disse aos repórteres no início do dia que haverá um acordo sobre as questões do Mar do Sul da China, mas enfatizou que a cúpula tem como objetivo principal impulsionar os laços econômicos entre os três aliados.

"A principal intenção desse acordo trilateral é que possamos continuar a prosperar, que possamos ajudar uns aos outros e, é claro, manter a paz no Mar do Sul da China e a liberdade de navegação", disse Marcos em um discurso separado antes de sua partida para Washington.

Marcos afirmou que pretende explorar maneiras de avançar a cooperação com o Japão e os Estados Unidos em áreas-chave que incluem infraestrutura, semicondutores, segurança cibernética, minerais essenciais, energia renovável e defesa e cooperação marítima.

Marcos também deve manter discussões com Biden antes da reunião entre os três líderes.

As Filipinas, sob o comando de Marcos, têm aprofundado os laços militares com os Estados Unidos e o Japão à medida que os conflitos marítimos com a China no Mar do Sul da China aumentaram.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, sobrepondo-se às reivindicações territoriais de Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei.

Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia disse que as reivindicações da China não tinham base legal, uma decisão que Pequim rejeitou.

