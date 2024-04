Policiais dos EUA matam jovem negro com quase 100 tiros

WASHINGTON, 10 ABR (ANSA) - A violência policial nos Estados Unidos novamente chocou o país. Um jovem negro foi morto depois que os agentes efetuaram quase 100 disparos em menos de um minuto durante uma abordagem em Chicago.

A ação, ocorrida em 21 de março, foi toda gravada pelas câmeras corporais dos policiais que participaram do episódio. Ao todo, o homem de 26 anos, identificado como Dexter Reed, faleceu depois de 96 tiros efetuados em somente 42 segundos.

De acordo com as forças de ordem, Reed foi parado por não estar usando o cinto de segurança. No entanto, o motorista teria se recusado a sair do carro e disparado uma arma de fogo primeiro, ferindo um agente.

Os vídeos mostram o motorista abaixando brevemente uma janela, depois fechando-a e se recusando a sair do carro quando outros policiais chegam gritando comandos e sacando suas armas.

Logo após isso, os vários disparos tiveram início.

O Escritório Civil de Responsabilidade Policial afirma que as investigações preliminares mostraram que Reed atirou primeiro, mas os disparos prosseguiram mesmo depois de o motorista "ter caído ao chão".

Os quatro policiais que atiraram quase 100 vezes em Reed, um deles um novato de 23 anos, estão em licença administrativa por 30 dias. (ANSA).

