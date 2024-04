PL propõe que fim do Ramadã vire feriado na Itália

ROMA, 10 ABR (ANSA) - O deputado italiano Aboubakar Soumahoro anunciou nesta quarta-feira (10) que apresentou um projeto de lei para transformar o dia seguinte ao fim do Ramadã, mês sagrado do Islã, em feriado no país.

"Gostaria de desejar, do fundo do coração, Eid Al Fitr Mubarak (saudação que marca o fim do período de jejum) a todas as irmãs e a todos os irmãos muçulmanos na Itália e no mundo.

Aproveito para comunicar que apresentei uma proposta para criar um feriado na festa de Eid Al Fit", escreveu o parlamentar sindicalista, eleito pela Aliança Verdes e Esquerda. O deputado é muçulmano, originário da Costa do Marfim.

"Além de respeitar os princípios da laicidade do Estado e da pluralidade religiosa previstos na Constituição, acredito que este seja um modo concreto para reconhecer, atualizar, adaptar e harmonizar as leis do nosso país com a realidade atual e renovada", avaliou.

Para ele, a aprovação refletiria as mudanças do país: "A Itália se enriqueceu de pluralidade, inclusive do ponto de vista religioso. Hoje, o Islã é a segunda religião mais difundida. O nosso país é a terceira nação da União Europeia, depois de Alemanha e França, em presença de pessoas da comunidade de fé muçulmana".

O país viu uma série de polêmicas durante o período, iniciado em 10 de março.

O vice-premiê e ministro da Infraestrutura e Transportes da Itália, Matteo Salvini, chegou a propor um limite de 20% para a presença de alunos estrangeiros em salas de aula no país, após um colégio público de Pioltello, nos arredores de Milão, informar que fecharia por ocasião do fim do Ramadã. (ANSA).

