Oprah: "Não há problema que não seja melhor resolvido por equipe diversa"

A apresentadora americana Oprah Winfrey (70) participou de um seminário sobre liderança e negócios em São Paulo nesta quarta-feira (10). No palco, foi entrevistada pela atriz Taís Araújo e falou a respeito de diversidade e inclusão nos ambientes corporativos, além de contar detalhes da trajetória que a levou a ser a mais influente mulher negra do mundo.

Oprah Winfrey no "Legends In Town", em São Paulo Imagem: UOL

O que aconteceu

A conversa de Oprah com Taís, no estilo das entrevistas que a americana conduziu por 25 anos na TV nos Estados Unidos, encerrou o evento "Legends In Town" (lendas na cidade, em inglês) nesta manhã. O "Legends In Town" é uma marca da consultoria de negócios americana Alvarez & Marsal e da plataforma de serviços financeiros XP para a realização de uma série de eventos de entretenimento, esportes e negócios no Brasil.

Na plateia, nesta quarta, estavam empresários como o fundador da construtora Cyrela, Elie Horn, e celebridades. O ator Lázaro Ramos, marido de Taís, o apresentador de TV Zeca Camargo e a cantora Fafá de Belém foram algumas personalidades que assistiram ao evento nas primeiras filas do salão do WTC Golden Hall, na zona sul da capital paulista.

Diversidade e inclusão

Oprah foi questionada, por uma uma participante, sobre como defender a importância da diversidade nas empresas. A apresentadora respondeu que é preciso sair da simples retórica e argumentar com fatos.

Não existe nenhum problema no mundo que não seja resolvido melhor por uma equipe diversa. Nenhum. Cada membro da equipe traz uma perspectiva diferente, a partir das suas próprias experiências de vida. Se você está dirigindo uma empresa, você sabe que, mesmo na sua própria família, cada criança é diferente. Elas vêm, cada uma, com suas próprias qualidades. São diversas.

Oprah Winfrey, apresentadora e empresária americana

Propósito e sucesso

Taís perguntou a Oprah sobre o segredo do sucesso. A apresentadora respondeu que sempre acreditou que havia "algo maior" em sua vida.

Acredito que somos seres espirituais tendo uma experiência humana e que a fonte do meu ser vem de um poder maior do que eu, que chamo de Deus, mas acho que você pode usar o nome que quiser. Porque acredito em algo maior do que eu, sempre confiei, em momentos de dificuldade, naquilo que é maior do que eu. E por isso tenho o prazer de ser uma mulher de sucesso, de ter me saído bem no mundo e ganhado dinheiro. Mas houve um tempo em que eu era uma jovem repórter que precisava procurar debaixo do banco do carro moedinhas para pagar a gasolina e abastecer o carro. Eu estava vivendo além das minhas posses e não tinha condições de pagar a conta de luz e o aluguel ao mesmo tempo. Durante esse tempo, sempre mantive a fé, sabendo que o momento que estava vivendo não duraria para sempre, porque esse poder que é a fonte de todas as coisas para mim me dá a força e a fé e a coragem de saber que posso construir um caminho melhor para mim.

Oprah Winfrey

(Matéria em atualização)