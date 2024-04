Sem ideia para o Dia das Mães? Confira opções de presente a partir de R$ 23

Já está se perguntando sobre o que dar de presente para o Dia das Mães, mas ainda não conseguiu escolher? Entre os produtos mais procurados nesta data, estão itens de beleza e até tecnologia.

Para te ajudar a acertar no presente, o Guia de Compras UOL separou dicas que podem se adequar aos diferentes bolsos. Confira a lista com sugestões a partir de R$ 23,25.

Perfumes

Um dos presentes mais tradicionais para o Dia das Mães são os perfumes. A seguir, você verá sugestões de diferentes tipos de fixação: colônia, Eau de Toilette e Eau de Parfum. A seleção tem fragrâncias florais, cítricas e amadeiradas. Já os valores começam em R$ 49,90 e chegam a R$ 298,93.

Hidratantes

Os hidratantes também são mimos interessantes para o Dia das Mães. Selecionamos opções que, além de promover a hidratação da pele, deixam um perfume suave. De marcas como O Boticário, Eudora e Granado, os produtos têm preços entre R$ 33,90 e R$ 114,90. Entre as diferentes fragrâncias da lista, estão as florais e as cítricas.

Utensílios e acessórios

Quem deseja variar um pouco mais no presente para o Dia das Mães pode apostar em um organizador ou nécessarie, para ordenar ou guardar produtos de beleza. As sugestões vão desde os mais baratinhos (R$ 23,25) aos que pedem um investimento maior (R$ 99,99).

Fones de ouvido

Já os fones de ouvido são opções para mães que adoram ouvir música enquanto praticam atividades físicas, na hora de relaxar, estudar ou trabalhar. A seleção adiante é de modelos sem fio e com conexão Bluetooth, que oferecem mais liberdade de movimento. Os produtos podem ser encaixados dentro da orelha ou vir com almofadas auriculares (headphones).

Smartphones

Se quiser presentear sua mãe com um smartphone, separamos itens das marcas Apple e Samsung. Os modelos vão dos mais básicos aos de última geração, com preços entre R$ 1.199 e R$ 4.949.

Tecnologia para a cozinha

Por último, as mães que não abrem mãe da tecnologia como aliada nas tarefas domésticas podem gostar da lista de eletrodomésticos. É a vez das desejadas air fryers, além das chaleiras e cafeteiras, que fazem a diferença no preparo de comidas e bebidas na cozinha.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).