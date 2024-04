Número de mortos em terremoto em Taiwan sobe para 16

O número de mortos no poderoso terremoto que abalou Taiwan na semana passada subiu para 16 nesta quarta-feira (10), após a descoberta de mais três corpos em uma trilha, informaram as autoridades locais.

O terremoto de magnitude 7,4 de 3 de abril também deixou mais de 1.100 feridos, mas uma grande catástrofe em termos humanos foi evitada devido às rigorosas normas de construção em vigor nesta ilha situada entre duas placas tectônicas.

As autoridades encontraram as três vítimas nesta quarta-feira enquanto tentavam remover dois corpos presos sob as rochas na trilha Shakadang, no condado de Hualien, no leste de Taiwan, epicentro do terremoto.

O número anterior era de 13 mortos.

Três pessoas continuam desaparecidas nessa trilha, incluindo dois cidadãos com dupla cidadania australiano-singapurense.

A presidente Tsai Ing-wen visitou Hualien nesta quarta-feira para agradecer às equipes de resgate por seu trabalho e prometer ajuda às áreas afetadas.

"Todos trabalharam arduamente durante a semana passada e agradeço-lhes calorosamente pelos seus esforços", disse Tsai.

"O governo central está totalmente empenhado e trabalha em estreita colaboração com os governos locais para implementar planos de recuperação o mais rápido possível", acrescentou.

O terremoto da última quarta-feira foi o mais grave em Taiwan desde o terremoto de magnitude 7,6 em 1999. Esse terremoto matou 2.400 pessoas e foi o mais mortal da história de Taiwan.