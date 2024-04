Novo radar 'dedo-duro' detecta se motorista está ao celular ou sem cinto

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada hoje (10). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

Até agora, nenhum radar eletrônico utilizado no trânsito era capaz de detectar uma das infrações mais frequentes: o uso de celular ao volante. Mas isso deve mudar em breve. Nos Estados Unidos, um projeto-piloto conseguiu realizar o feito e já está em testes em diferentes cidades. E ainda vai além, pois também detecta a falta de cinto de segurança.

Como funciona

Tecnologia funciona com base em um painel digital portátil, não há a necessidade de um ponto fixo . O método de medição funciona através de microondas e infravermelho, soluções usadas para apontar se o motorista está distraído, usando o celular e sem cinto.

. O método de medição funciona através de microondas e infravermelho, soluções usadas para apontar se o motorista está distraído, usando o celular e sem cinto. Da mesma maneira como um smartwatch também serve para ver as horas , o radar segue em parte o propósito original e, além de todo o resto, aponta excesso de velocidade.

, o radar segue em parte o propósito original e, além de todo o resto, aponta excesso de velocidade. Caso tudo esteja certo, o condutor é agraciado com uma 'carinha feliz', que aparece no painel digital do aparelho . Tem mais a função de reforço do que punição. Por outro lado, se o motorista estiver usando o celular, a mensagem é "largue o aparelho", em uma tradução livre de "phone down".

. Tem mais a função de reforço do que punição. Por outro lado, se o motorista estiver usando o celular, a mensagem é "largue o aparelho", em uma tradução livre de "phone down". Novo equipamento não é capaz de multar. A solução serve apenas como um alerta aos condutores. Por enquanto, o dispositivo está em testes em diferentes cidades norte-americanas, tais como Seattle e Washington.

E se fosse no Brasil?

O radar de alerta poderia ser útil ao Brasil, uma vez que, segundo a Abramet (Associação Brasileira de Medicina do Tráfego), o uso de celular na direção aumenta a chance de acidentes em 400%. Ainda de acordo com a associação, essa infração é a terceira maior causa de mortes no trânsito. Só para contextualizar, a primeira é o excesso de velocidade, seguida do uso de álcool e drogas.

Em relação ao uso do aparelho, são previstos três tipos de multas de trânsito. Dirigir usando telefone celular - vale até mesmo para fones de ouvido - é uma infração média, ou seja, causa a perda de quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16.

Mas pode se enquadrar em uma categoria superior. Dirigir o veículo com um telefone em mãos é infração gravíssima, o que gera um desconto de sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47, a mesma punição e valor aplicados para aqueles que manuseiam o teclado ao volante.