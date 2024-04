Naufrágio em ilha na Grécia mata 3 crianças

ATENAS, 10 ABR (ANSA) - Um naufrágio ocorrido nesta quarta-feira (10) na ilha de Chios, na Grécia, matou pelo menos três crianças.

A Guarda Costeira do país revelou à agência AFP que as jovens mortas no incidente tinham 5, 7 e 10 anos. Os agentes também conseguiram resgatar com vida quase 20 migrantes, entre eles oito menores de idade.

As autoridades gregas apontaram que a embarcação saiu da costa turca, enquanto a emissora pública ERT indicou que as pessoas que faziam a travessia eram principalmente refugiados afegãos.

As ilhas localizadas na parte nordeste do mar Egeu são um dos focos dos migrantes, pois são portas de entrada para os refugiados que desejam chegar ao continente europeu. (ANSA).

