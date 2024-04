Natura&Co aprova encerramento do programa de ADRs

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Natura&Co informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou o encerramento do programa de ADRs (recibo de ação negociado nos Estados Unidos) da companhia.

Segundo a Natura&Co, o encerramento do programa de ADR e sua intenção de cancelar o registro na SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA, não impactam a listagem de suas ações ordinárias na B3.

O conselho da empresa também aprovou a rescisão do contrato de depósito firmado em 1º de novembro de 2019 com o The Bank of New York Mellon, acrescentou o grupo em fato relevante.

A data efetiva do encerramento do contrato de depósito será 7 de agosto de 2024.

