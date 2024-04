Musk deve se reunir com premiê da Índia e anunciar planos de investimento, dizem fontes

Por Aditya Kalra e Aditi Shah

NOVA DÉLHI (Reuters) - O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, visitará a Índia neste mês para se encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi e deve fazer um anúncio sobre os planos da empresa de investir e abrir uma nova fábrica no país, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O bilionário se reunirá com Modi na semana de 22 de abril, em Nova Délhi, e fará um anúncio separado sobre seus planos para a Índia, disseram as duas fontes, que não quiseram ser identificadas porque os detalhes da viagem são confidenciais.

A Reuters é a primeira a informar os detalhes da visita planejada de Musk à Índia. O escritório de Modi e a Tesla não responderam aos pedidos de comentários. A agenda final da viagem de Musk à Índia ainda pode mudar.

A viagem está programada para um momento em que a Índia se encaminha para uma eleição nacional com quase um bilhão de eleitores a partir de 19 de abril, na qual é esperado que Modi conquiste um raro terceiro mandato.

Um anúncio de investimento da Tesla durante a eleição reforçaria as credenciais de Modi, que há anos vem cortejando empresas estrangeiras para que estabeleçam operações na Índia e criem empregos.

O presidente-executivo da Tesla será acompanhado por outros executivos durante sua visita, disse uma das fontes.

Musk e Modi se encontraram pela última vez em Nova York em junho, e a Tesla fez lobby durante meses para que a Índia reduzisse os impostos de importação sobre veículos elétricos enquanto avaliava a instalação de uma fábrica no país.

No mês passado, a Índia apresentou uma nova política de veículos elétricos que reduziu os impostos de importação de 100% para 15% em alguns modelos caso o fabricante invista pelo menos 500 milhões de dólares e instale uma fábrica no país.

A Reuters informou anteriormente que as autoridades da Tesla devem visitar a Índia neste mês a fim de procurar locais para uma fábrica que exigiria um investimento de cerca de 2 bilhões de dólares.

A Tesla também iniciou a produção de carros com volante à direita em sua fábrica na Alemanha para exportar para a Índia ainda neste ano, segundo fontes.

Musk disse nesta semana no X que "a Índia deveria ter carros elétricos como todos os outros países têm carros elétricos. É uma progressão natural fornecer veículos elétricos da Tesla na Índia".

A investida da Tesla na Índia ocorre em um momento em que a desaceleração da demanda por veículos elétricos nos mercados dos Estados Unidos e da China coincide com a intensificação da concorrência das montadoras chinesas. A Tesla relatou uma queda nas entregas do primeiro trimestre, que não atingiu as estimativas dos analistas.