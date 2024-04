Mudanças climáticas levarão a aumento de calotes do agronegócio

Uma pesquisa realizada pela Escola de Política Global e Estratégia da Universidade da Califórnia em San Diego mostrou que as mudanças climáticas terão um efeito cascata na agricultura e no sistema financeiro de países cuja economia tem grande dependência do agronegócio.

De acordo com os pesquisadores, nas próximas três décadas, os calotes de empréstimos motivados pelo clima poderiam aumentar em até 7%.

Os autores do artigo utilizaram uma abordagem estatística combinando dados climáticos passados no Brasil com informações sobre produtividade agrícola, receita agrícola e desempenho de empréstimos agrícolas. Eles combinaram esses dados com simulações climáticas para prever as condições climáticas futuras e seus impactos na agricultura e como essas mudanças afetarão as instituições financeiras.

As projeções no artigo apontam para a necessidade de políticas públicas específicas para cada região do país, levando em conta os efeitos climáticos esperados para cada um delas. Soluções para armazenamento de água e necessidade de culturas resistentes ao calor extremo são algumas das políticas que precisam ser implementadas, aponta o estudo.

"Uma dificuldade no estudo dos impactos climáticos na agricultura é que há todo tipo de adaptações acontecendo o tempo todo que não são facilmente observadas, mas são realmente importantes para entender a vulnerabilidade e como o risco está mudando", disse a coautora Jennifer Burney, professora de ciências ambientais na Escola de Política Global e Estratégia da Universidade da Califórnia em San Diego e na Instituição Scripps de Oceanografia. "Fomos capazes de distinguir sinais de diferentes tipos de impactos climáticos e quais deles levaram a esse maior risco financeiro."

A abordagem estatística desenvolvida no estudo poderia ser aplicada ao redor do mundo, auxiliando governos a entender suas próprias condições climáticas e se instituições locais, regionais ou internacionais serão mais adequadas para lidar com elas.